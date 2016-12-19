Посетил симферопольскую обитель скорби, где сейчас содержат крымскотатарского правозащитника Эмир-Усеин Куку, делая вид, что проверяют его вменяемость.

Эмир-Усейна привел упакованный в балаклаву и увешанный спецсредствами прапорщик ОМОНа с нашивкой Беркута. И остался прямо рядом с нами. За дверью его отважно прикрывал полицейский автоматчик.

Разъяснения про конфиденциальность юридической помощи привели к объяснению термина на букву "К"; баллады о конституциях и конвенциях никак не повлияли на решимость бравого воина погреть уши нашей беседой. "У меня, - говорит, - есть приказ. Есть Росгвардия. Туда и обращайтесь. В Росгвардию."

Просьбы назвать своё ФИО, приоткрыть ̶л̶и̶ч̶и̶к̶о̶ нашивку с плохо различимым номером вызвали горделивое недовольство: "А может мне ещё и маску снять?". Предложение назвать начальника, отдавшего незаконный приказ, также неоднократно отвергалось с благородным негодованием и повторным упоминанием Росгвардии всуе. "Я, - говорит, - уже ничего не боюсь.". И многозначительно так, с расстановкой, мееедленно моргнул в обе прорези.

В итоге мы с Эмиром рассказали жаждущему общества прапорщику о здоровье, о последних новостях в деле, в камере, в семье, в стране и мире. Сотрудник ОМОНа узнал, что про дело Куку написан целый раздел в докладе Амнести Интернешнл, что Фронтлайн Дефендерс выпустили отдельное заявление о карательно-психиатрическом преследовании Эмир-Усейна, про поддержку людей в России, Украине и Европе. Узнал много нового и полезного, расширил лексикон заодно.

В целом, Эмир держится бодро и уверенно, мы с ним посмеялись над всякими уголовно-прикладными несуразностями, над незаконно возвышающимся подле нас камуфлированным беззаконником, над поисками экстремистов и террористов людьми, терроризирующими других людей. Он - большой молодец и всё это выдержит, особенно если будет ощущать поддержку.

Неделю действительно провёл один в изоляторе, т.к. во всех палатах уже находились "подельники", а следователь велел всех рассадить. Потом к нему поместили ещё одного "испытуемого", вдвоём всё же веселей.

Из хорошего - в больнице намного лучше еда, хорошее человечное отношение персонала. Ему наконец-то оказывают медицинскую помощь по поводу больного колена - следствия избиения при незаконном задержании в 2015 г. У него продолжается проблемы с зубами, флюс "сдулся", остаётся онемение фрагмента десны (оно уже с месяц) - это симптоматично лечат, однако для нормального лечения или даже удаления нужно сделать рентген, а сделать это там невозможно.

Поговорив с Эмиром, я осведомился у заведующей отделением и следователя, кто же заставил подневольного прапорщика стоять над душой адвоката с обвиняемым. Отрицают, подтверждают, что незаконно это всё. Осталось ещё у Росгвардии уточнить. И у Спортлото.

#ОстровКрым















