|Посетил симферопольскую обитель скорби, где содержат крымскотатарского правозащитника Эмира-Усеина Куку
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20.12 13:09 | 470
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Посетил симферопольскую обитель скорби, где сейчас содержат крымскотатарского правозащитника Эмир-Усеин Куку, делая вид, что проверяют его вменяемость.
Эмир-Усейна привел упакованный в балаклаву и увешанный спецсредствами прапорщик ОМОНа с нашивкой Беркута. И остался прямо рядом с нами. За дверью его отважно прикрывал полицейский автоматчик.
В итоге мы с Эмиром рассказали жаждущему общества прапорщику о здоровье, о последних новостях в деле, в камере, в семье, в стране и мире. Сотрудник ОМОНа узнал, что про дело Куку написан целый раздел в докладе Амнести Интернешнл, что Фронтлайн Дефендерс выпустили отдельное заявление о карательно-психиатрическом преследовании Эмир-Усейна, про поддержку людей в России, Украине и Европе. Узнал много нового и полезного, расширил лексикон заодно.
В целом, Эмир держится бодро и уверенно, мы с ним посмеялись над всякими уголовно-прикладными несуразностями, над незаконно возвышающимся подле нас камуфлированным беззаконником, над поисками экстремистов и террористов людьми, терроризирующими других людей. Он - большой молодец и всё это выдержит, особенно если будет ощущать поддержку.
Поговорив с Эмиром, я осведомился у заведующей отделением и следователя, кто же заставил подневольного прапорщика стоять над душой адвоката с обвиняемым. Отрицают, подтверждают, что незаконно это всё. Осталось ещё у Росгвардии уточнить. И у Спортлото.
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