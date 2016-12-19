Несколько слов в память о после Карлове Незыгарь 1406 19.12 22:37 |1406 Несколько слов в память о после Карлове.

Надо сказать, что в системе МИДа Андрей Карлов имел совершенно уникальный опыт работы в странах с жестким персоналистским режимом.

Он был безусловно уникальным специалистом в МИДе по Северной Корее. Там он провел без малого 17 лет. При этом в должности посла России в этой стране с 2001 по 2006 годы. Начинал работать при Ким Ир Сене, продолжал при его сыне- Ким Чен Ире.

Работа посольского учреждения в этой стране идет в особом режиме. Посольство и его сотрудники находятся под полным контролем спецслужб, контакты крайне ограничены, полный информационный вакуум.

Работа сотрудника посольства здесь ювелирная - неспешно заводятся связи, устанавливаются контакты с ближайшим окружением вождя. Все предельно точечно.

А учитывая, что советские и российские дипломаты работали в условиях охлаждения отношений между странами и абсолютного засилья китайских "товарищей" - работа была не сахар.

На 5 лет -с 1992 по 1997 год Карлова переводят на работу в Сеул, где он заводит контакты с южнокорейскими политиками и бизнесменами. Карлов один из тех кто готовил визит Путина в Пхеньян в 2000 году. Тогда Россия пыталась закрепиться на переговорной площадке и стать активным участником переговоров Пхеньян-Пекин-Вашингтон.

Как посол России в Северной Корее Карлов выстраивает прямые контакты с диктатором Ким Чен Иром, становится важным переговорщиком в контактах севера и юга Кореи.

И хотя прорыва на этом направлении не произошло, но Россия стала активным участником в "корейском вопросе".

Направление Карлова в Турцию послом России было оценкой его уникальности выстроить контакт с "трудным клиентом", каким был Эрдоган. Карлов не был специалистом по Востоку, наверное, он не так хорошо знал Турцию.

Но, во-первых, Карлов умел разговаривать с авторитетным диктатором и умел дружить в ситуации ограниченных возможностей; во-вторых, как руководитель Консульского отдела МИДа он знал как выстраивать работу консульских служб и организаций в стране, которую посещали сотни тысяч граждан России.

Говорят, что спокойный Карлов сумел выстроить работу диппредставительства России так, чтобы ни разу ни дать повод Эрдогану обвинить посольство в "не дружественных действиях". И это в условиях чуть не возникшей войны, внутритурецких конфликтов и попытки переворота. В работе он был очень осторожен. А вот в жизни осторожность подвела.

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