|Раша Тудей: 18,7 млрд денег налогоплательщиков на ложь и пропаганду
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19.12 17:45 | 1435
|Вчера вкратце написал про субсидии телеканалу "Раша Тудей", заложенных в принятом бюджете РФ на 2017 год:
Кто интересуется источником, скачать можно по этой ссылке - проматываете вниз на пакет документов, принятых Госдумой в третьем чтении, скачиваете Приложение 15 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов" (приложение называется "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2017 год") и там видите такую красоту:
Автономная некоммерческая организация ТВ-Новости - это они и есть. В сумме - 18,736 млрд рублей. В совокупности это называется красивой строчкой "Участие России в международном информационном обмене".
Участие России в международном информационном обмене заключается во внесении в этот обмен критической дозы лжи, пропаганды, дезинформации.
Все это делается за наши с вами деньги. За деньги российских налогоплательщиков. В рынке этот "телеканал" не просуществовал бы и пяти минут.
Для сравнения вам - сборы государства по пресловутой системе "Платон" в этом году составили 18,15 млрд рублей.
Уважаемые дальнобойщики, это вы на своем горбу кормите Риту Симонян и ее банду зажравшихся лгунов, получающих невероятные зарплаты. Если бы Риты Симонян и ее банды зажравшихся лгунов не было, эти деньги можно было бы с вас не собирать, а просто направить в дорожный фонд.
Или вот еще что можно было бы сделать:
В общем, много полезных вещей можно было бы профинансировать на эти 18,7 млрд (или, в конце концов, вернуть их налогоплательщикам, чтобы они сами с пользой их потратили).
Но вы видите какие у нашего государства приоритеты - оно предпочитает выбросить эти огромные деньги на финансирование банды бездельников, ежедневно лгущих и оболванивающих миллионы людей по всему миру.
Я надеюсь, что Алексей Навальный в свою программу на президентские выборы внесет обязательный пункт о полном прекращении финансирования телеканала "Раша Тудей" за счет средств налогоплательщиков.
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