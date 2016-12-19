Раша Тудей: 18,7 млрд денег налогоплательщиков на ложь и пропаганду v-milov 1435 19.12 17:45 |1435 Вчера вкратце написал про субсидии телеканалу "Раша Тудей", заложенных в принятом бюджете РФ на 2017 год:



Если отменить только лишь субсидии Russia Today @RT_com, заложенные в бюджете-2017, то каждому пенсионеру можно выплатить по 440 рублей — Vladimir Milov (@v_milov) 18 декабря 2016 г.





Кто интересуется источником, скачать можно по этой ссылке - проматываете вниз на пакет документов, принятых Госдумой в третьем чтении, скачиваете Приложение 15 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов" (приложение называется "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2017 год") и там видите такую красоту:







Автономная некоммерческая организация ТВ-Новости - это они и есть. В сумме - 18,736 млрд рублей. В совокупности это называется красивой строчкой "Участие России в международном информационном обмене".



Участие России в международном информационном обмене заключается во внесении в этот обмен критической дозы лжи, пропаганды, дезинформации.



Все это делается за наши с вами деньги. За деньги российских налогоплательщиков. В рынке этот "телеканал" не просуществовал бы и пяти минут.



Для сравнения вам - сборы государства по пресловутой системе "Платон" в этом году составили 18,15 млрд рублей.



Уважаемые дальнобойщики, это вы на своем горбу кормите Риту Симонян и ее банду зажравшихся лгунов, получающих невероятные зарплаты. Если бы Риты Симонян и ее банды зажравшихся лгунов не было, эти деньги можно было бы с вас не собирать, а просто направить в дорожный фонд.



Или вот еще что можно было бы сделать:



Дать существенную прибавку пенсионерам . Я уже написал про 440 рублей (18,7 млрд рублей поделить на 42,7 млн пенсионеров). Мне говорят - 440 рублей это немного. Да? А вы скажите это пенсионерам. Это почти 10 процентов от назначенной им на этот год вместо индексации "единовременной выплаты" в пять тысяч рублей. Я почему-то уверен, что пенсионеры не отказались бы от такой доплаты.

. Я уже написал про 440 рублей (18,7 млрд рублей поделить на 42,7 млн пенсионеров). Мне говорят - 440 рублей это немного. Да? А вы скажите это пенсионерам. Это почти 10 процентов от назначенной им на этот год вместо индексации "единовременной выплаты" в пять тысяч рублей. Я почему-то уверен, что пенсионеры не отказались бы от такой доплаты.

Или: увеличить в 23 раза финансирование программы "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" (в бюджете-2017 заложен 801 миллион рублей). Еще раз сравните: 801 миллион на совершенствование технологий лечения рака, от которого в России умирает сейчас рекордное число людей, против 18,7 миллиардов на рассеивание пропагандистского яда по всему миру и мега-зарплаты медийных лжецов.

(в бюджете-2017 заложен 801 миллион рублей). Еще раз сравните: 801 миллион на совершенствование технологий лечения рака, от которого в России умирает сейчас рекордное число людей, против 18,7 миллиардов на рассеивание пропагандистского яда по всему миру и мега-зарплаты медийных лжецов.

Или: увеличить втрое расходы по статье "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" (9,5 млрд в бюджете-2017).

(9,5 млрд в бюджете-2017).

Или: на треть увеличить расходы на фундаментальные научные исследования, администрируемые Федеральным агентством научных организаций (67,5 млрд в бюджете-2017 на всю фундаментальную науку).



В общем, много полезных вещей можно было бы профинансировать на эти 18,7 млрд (или, в конце концов, вернуть их налогоплательщикам, чтобы они сами с пользой их потратили).



Но вы видите какие у нашего государства приоритеты - оно предпочитает выбросить эти огромные деньги на финансирование банды бездельников, ежедневно лгущих и оболванивающих миллионы людей по всему миру.



Я надеюсь, что Алексей Навальный в свою программу на президентские выборы внесет обязательный пункт о полном прекращении финансирования телеканала "Раша Тудей" за счет средств налогоплательщиков. Обсудить в блоге автора