Из-за такси "Везет" насмерть замерз отец моей подруги Nadya Kojevnikova 1902 19.12 16:40 |1902



Несколько дней назад Та



Отец Наташи был бы жив, если бы и пресловутый Марат Рашидович (доступный лишь "по факсу") осознавал, что бизнес - это не только регулярные поступления бабла, но ответственность. ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТОТ БИЗНЕС СВЯЗАН С СЕРВИСОМ - ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЛЮДЕЙ! От себя скажу, что у меня с такси "Везёт" была очень похожая история, разве что без летального исхода: когда "съехавший" с катушек в реальном времени водитель, угрожая мне, промчался мимо моего дома и отказывался остановиться.. Когда мне удалось все-таки тормознуть психопата посреди Литейного, я выскочила из машины, примчалась домой, и мы с мужем полночи звонили в диспетчерскую "Везёт", где нас так же посылали, бросали трубки... И - предлагали "отправить факс". Что хочу сказать. Я надеюсь, что для нелюдей из компании "Везёт" в аду уже приготовлен большой факс(((( А пока



Наташин юрист, говорит, что публикации в прессе очень помогут в суде! Откликнитесь коллеги #таксивезет #таксиубийца кси "Везёт" завезло её пожилого, больного 77-летнего отца по неверному адресу. Ехали за город на дачу. Была ошибка навигатора. И, хотя Наташин папа говорил водителю, что "посёлок не тот", тот высадил его в ночи и уехал. Но это - полбеды. Навигатор yandex действительно выдал неверную карту, что позже установила полиция. Так что водитель мог в теории верить, что сделал все правильно. А, вот, дальше события развивались так: когда спустя два часа стало ясно, что отец не доехал до дачи, Наташа вместе с сотрудниками трёх (!!) отделений полиции стала звонить диспетчерам "Везёт" и просить их связаться с водителем. Диспетчеры бросали трубки, отказывались искать машину, чей номер и марка были у них на руках... Так прошла ночь. Ушли драгоценные часы. Утром стало возможным отправить факс (!!!) - по телефону не соединяли - владельцу компании "Везёт" Заринову Марату Рашидовичу. Такси нашли, водитель прибежал в полицию. Поехали туда, где он высадил Наташиного отца. И... нашли его. Он замёрз. Совсем недалеко от места высадки. Пожилой человек, ходивший с трудом... Все понятно. Смерть наступила от переохлаждения. Вот такая чудовищная история. А человека можно было спасти. Если бы существа женского пола из диспетчерской "Везёт" были людьми, если бы они вылезли на полчаса из своего мирка челяди, которая уважает и облизывает только "хозяина" и облаивает всех, кто приходит извне.Отец Наташи был бы жив, если бы и пресловутый Марат Рашидович (доступный лишь "по факсу") осознавал, что бизнес - это не только регулярные поступления бабла, но ответственность. ОСОБЕННО ЕСЛИ ЭТОТ БИЗНЕС СВЯЗАН С СЕРВИСОМ - ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЛЮДЕЙ! От себя скажу, что у меня с такси "Везёт" была очень похожая история, разве что без летального исхода: когда "съехавший" с катушек в реальном времени водитель, угрожая мне, промчался мимо моего дома и отказывался остановиться.. Когда мне удалось все-таки тормознуть психопата посреди Литейного, я выскочила из машины, примчалась домой, и мы с мужем полночи звонили в диспетчерскую "Везёт", где нас так же посылали, бросали трубки... И - предлагали "отправить факс". Что хочу сказать. Я надеюсь, что для нелюдей из компании "Везёт" в аду уже приготовлен большой факс(((( А покаНаташин юрист, говорит, что публикации в прессе очень помогут в суде! Откликнитесь коллеги Александра Андреева Александр Чиженок и другие! Эта чудовищная история может повториться с каждым (!) из нас. SOS! #такси Друзья, коллеги по СМИ, послушайте! И не говорите, что не слышали. Нужна помощь! Надеюсь, несмотря на выходные и общий relax, те, кто имеют отношение к прессе, выйдут на связь! ТОГДА ПИШИТЕ СЮДА ИЛИ В ЛИЧКУ!!!! Нужна(-ы) публикация(-и), чтобы приложить их к исковому заявлению. Вот - суть дела. У моей подруги Наташи Кесеги - многие из вас ее знают! - большое настоящее горе.Несколько дней назад Та



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