В конце ноября я и еще два журналиста Forbes написали издателю, под которым подписались 25 человек. Сегодня — финал.

http://images.lautar.ru/zayavlenie.jpg







То самое письмо:

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/11/25/666865-forbes-podozrevayut-vladeltsa