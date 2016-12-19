Мой предновогодний каминг-аут

Некоторые из вас уже знают, но многие еще не в курсе. Месяц назад меня уволили из университета. Уволили весьма позорно, по статье, «за прогул». Прогул мой заключался в том, что я дважды выехал за границу, не получив официального разрешения от руководства университета. Оправдываться смысла нет, ибо я действительно дважды уехал, не получив «командировочное удостоверение» (правда, в один из этих двух разов я пытался его оформить, но мне было фактически в нем отказано). И это была бы вообще банальная история – как говорится, отношения между работодателем и сотрудником, - если бы не одно маленькое «но».

Именно это «но» и заставило меня пойти в суд и вообще придать эту историю огласке. Меня уволили после того, как в университет поступил некий таинственный «запрос», в котором говорилось о том, что Ярового надо проверить на предмет выездов за границу. Именно на основании этого запроса с меня и брали объяснительные, и потом уволили.

Что же это за запрос? Ну, догадаться не сложно, однако никаких документальных пруфов нет: на мое законное требование предоставить копию запроса товарищ Коржов (первый проректор ПетрГУ, который и рулит такими делами) написал, что, мол, запрос «подлежал возврату», не уточнив, однако, куда. Надеюсь, в суде он вспомнит, что за запрос, о чем он был, и куда его пришлось вернуть.

В общем, после 14 с лишним лет работы в универе меня вышвырнули вон, даже не попытавшись, к примеру, предложить уволиться по собственному желанию. Сделано это было весьма прямолинейно. Даже после того, как Совет моего института единогласно проголосовал за то, чтобы обратиться к руководству с просьбой отменить такое суровое решение (напомню, меня не Коржов на работу брал, а коллеги выбирали на открытом конкурсе), Коржов для этого «не нашел юридических оснований». Ну окей. Тогда и мне, собственно, ничего не остается, как искать эти юридические основания в суде. А заодно выяснить и озвучить – как так получается, что преподавателей вузов увольняют «по запросу».

В общем, привет родному университету. Встретимся в суде, там и поговорим. А пока – небольшая заметка от коллег по этому поводу с некоторым количеством документальных пруфов того, кому нынче подчиняется система образования в целом, и руководство ПетрГУ в частности.



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