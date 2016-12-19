



Доллар. Покупка 51 руб. Продажа 71 руб. Маржа 39%(!)

Ни в одном аэропорту такого не видел. Все-таки при Путине коррупция достигла невиданных масштабов. Кто-то дал взятку, Держит монополию. Позорит страну.