Заметила, что для моего российского фейсбука как будто не существует Алеппо. А в британской ленте наоборот, ничего кроме него. Это не удивляет, но прямо физически мучает. Настолько, что я решила нарушить свой фейсбучный целибат и высказаться на сложных щщах.

Вроде и несложно объяснить, почему все так. Понятно, что никто толком не знает, что сделать, как помочь. Что Сирия в целом просто осточертела — спасибо госсми, которые исправно рапортовали о достижениях российского оружия. Понятно, что мы привыкли неосознанно делить планету на “темную “ и “светлую” зону — где мы, конечно, в “светлой”. Здесь нельзя просто так взять и захватить заложников, а слезинка ребенка — трагедия. В “темном” пятне — наоборот: там вечно что-то взрывается, кто-то с кем-то воюет и вообще удивительно, как они там еще друг друга не перестреляли. Короче, “мы” и “они”, “такие” и “не такие” — ничего нового, все по книжке “Ориентализм” (кстати, советую). Поэтому нет никакой эмпатии. “Мы” не отождествляем себя с “ними”, уж простите.

А чего мучает, раз все понятно? То, что для меня это “темное” пятно исчезло. Мои самые близкие друзья в Лондоне — из Ливана. Это не Сирия, но очень, очень рядом. Они удивительные. Умнее и добрее, чем я. Иногда я с ними начинаю говорить по русски, потому что забываю, что они не понимают — настолько нет ощущения, что они из “темного” пятна. Парадокс в том, что до встречи с ними я думала, что географические стереотипы — это вообще не про меня. Оказалось, что про меня. И я уверена, что про вас тоже. Предубеждения довольно безобидные, вроде “ну, они наверное там привыкли, все как-то по-другому воспринимают”. Нет, не привыкли. Они правда такие же. Точно так же работают менеджерами по пиару, платят ипотеку, смотрят Netflix, сидят на низкоуглеводной диете и постят мемы в соцсетях. И точно такие же люди застряли в Алеппо.

Я понятия не имею, как мы можем помочь, не знаю, кого обвинить (хотя очень хочется). Но как же так, блин, выходит, что у нас сердце не разрывается? Я не умею сделать так, чтобы вы почувствовали то же, что и я. Но если вдруг интересно и нет времени копаться в сми — вот несколько материалов, которые меня особенно зацепили.

1. Прощальные видео ребят, которые застряли в оккупированной зоне и ждут, когда придет их очередь. The Guardian назвал их апокалиптическими — очень точно.

https://www.theguardian.com/…/voices-from-aleppo-the-situat…

2. Очень эмоциональный репортаж из осажденной зоны в восточном Алеппо: клочок в несколько квадратных километров, где сидят повстанцы (противники Асада) и который, несмотря на перемирие, почти безостановочно бомбят. Еды нет, лекарств нет, больниц нет. “Мы молимся, чтобы пошел дождь. Тогда самолеты не смогут летать, и бойня прекратится хотя бы ненадолго”.

http://www.aljazeera.com/…/message-aleppo-tomorrow-late-161…

3. Совсем без эмоций. Карта: кто и с кем пытается поделить этот клочок земли. Очень наглядно демонстрирует, что по крайней мере в Алеппо с ИГИЛ никто не борется. Ни мы, ни сирийский режим. Сторонники Асада и сторонники сторонников воюют с вооруженной оппозицией. Сложно понять, кто прав и кто первый начал. Но ясно, что повстанцы — не религиозные фанатики, а политические противники. Это не ИГИЛ, не террористы. Среди них — дети, десятки из них, по данным ООН, погибли.

https://www.theguardian.com/…/battle-eastern-aleppo-maps-re…

А вот похожее объяснение, но на русском и словами, а не картинками.

http://www.bbc.com/russian/news-38316364

4. Близкая мне по духу колонка военного репортера Newsweek. Идея такая: черт знает, кого винить, но то, что случилось в Алеппо — чудовищная гуманитарная катастрофа. Провал европейской цивилизации.

https://www.theguardian.com/…/14/aleppo-syria-assad-war-cri…

5. Syria Speaks, классный паблик. Сейчас они пишут про Алеппо, но вообще про всякие немыслимые штуки — например, как во время войны собрали буквально руками подземный парк аттракционов. Или про чуваков, которые между бомбежками выходят рисовать граффити.

https://www.facebook.com/Syria-Speaks-Art-and-Culture-fro…/…

6. Это вообще не про Сирию, а про то, как мы падки на “единственную историю”. Например, как получается, что мы знаем про нищету и голод в Нигерии, но ничего не знаем про их малый бизнес или Нолливуд. Лекция нигерийской номинантки на Букер.

https://www.ted.com/…/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_si…

7. Колонка про Парижские теракты, "темную" и "светлую" зону и про новые границы тьмы

https://meduza.io/…/…/16/zahvat-parizha-i-novye-granitsy-tmy