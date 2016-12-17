любая сказка когда-нибудь кончается, и не каждая сказка кончается хорошо мне до сих пор трудно в это поверить и еще труднее это сказать (ей-богу, будто с девушкой расстаешься после долгих отношений), но набрав побольше воздуха с начала этой недели я больше не работаю в "Медузе" чтобы избежать настойчивых расспросов, скажу как есть: не работаю не по своей инициативе. мы не сработались с А.Горбачевым, который с лета работает начальником отдела спецкоров. недовольство было обоюдным, и так как с ним мы огонь, воду и медные трубы не проходили, романтических чувств у него ко мне на порядок меньше, чем у меня к “Медузе”, так что и расставание было неминуемым я пришел в “Ленту” весной 2011-го — просто посмотреть, как работает самое популярное СМИ в интернете, известное тем, что кроме копипаста ничего не делает. три месяца писал новости (коллеги считают, что получалось ужасно — особенно бесило, что копипастить было запрещено), и когда уже собирался уволиться с этой ужасной потогонной работы, очутился в созданном вдруг отделе спецкоров, потом карусель, болотка и понеслось мы, выходит, вместе с бывшей командой Ленты.ру прожили целых 5,5 лет (с небольшим перерывом на строительство “Медузы”), пережили за это время много хорошего, смешного, странного, нелепого, грустного и неприятного тоже. как это и бывает, например, в браке, ведь у меня (а быть может, и у нас) с “Лентой/Медузой” и ее руководством было что-то большее, чем просто трудовые отношения ужасно тяжело и грустно, но пора прощаться чуваки, Вова Цыбульский — император новых форматов, король вечеринок, просто очень веселый парень и хороший друг Паша Борисов — и.о. короля вечеринок в отсутствии Вована, надежный и искренний, но плохой игрок в Blades of Steel. еще и муж Оли Глазастика, а она-то знает толк Илюха Жегулев — весельчак, душа компании, любимец женщин, верный товарищ и большой профессионал (обязуюсь быть на следующей поляне!) Даня Туровский — преступно молодой журналист года, который не давал расслабиться и почивать на иллюзорных лаврах (можешь, наконец, снять фотографию Путина) Султи Сулейманов — мой бывший пресс-секретарь, который однажды даже доверил мне на три дня своего избалованного кота (прости, рецензии на Марио не будет, но скажу кратко: говно) Таня Ершова — самый интеллигентный (после Саши Борзенко, который в этом вопросе достиг совершенства и общается теперь не с людьми, а с птицами) сотрудник “Медузы”, которая хотя бы отрывала глаза от монитора, когда я иногда приезжал в офис в Риге Андрюха Козенко — самый милый (и угнетавшийся мной ни за что) человек на земле (пиши уже книгу, зря что ли моя мама была фанатом твоего ЖЖ? — все уже написали!) Женя Берг и Саша Сулим — та шпана, которая сотрет нас (или вас?) с лица земли. Женю официально оставляю своим преемником Костя Бенюмов — называет себя самым красивым человеком в мире, и кто мы такие, чтобы с ним спорить! Леха Пономарев — лучший певец (и чтец?) в “Медузе”, что учитывая любовь редакции к караоке, дорогого стоит Ксюша Сащенко — вроде бы милая хохотушка, а на самом деле титан коммерции со стальной хваткой Самат(ик?) Галимов — самый добрый, умный и вежливый на свете программист Валера Горохов, с которым мы как-то ранним утром пили кофе в крепости Алеппо с видом на город (и все остальные, конечно, тоже) обнимаю, и до новых встреч!