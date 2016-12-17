В Польше граждане заблокировали здание сейма Ilya Shumanov 1490 17.12 16:21 |1490 В Польше сейчас интересное происходит. Правящая партия решила ограничить вход в Сейм представителям прессы и сократить количество аккредитованных журналистов. Журналисты тут же написали об этом в СМИ и уже сегодня тысячи людей пришли а польскому сейму и заблокировали входы и выходы в здание. Лидер правящей партии вынужден был выбираться из здания с помощью полиции. А вот к примеру завтра в России закроют доступ в Госдуму для всех СМИ и ведь никаких людей перед зданием парламента не появится. Обсудить в блоге автора