Сегодня я написал заявление о выходе из ПАРНАС. Одновременно со мной партию покинули (и покинут завтра на съезде) примерно треть членов политсовета и лидеры десятка наиболее активных региональных отделений (включая Новосибирск, Кострому, Иваново, Тверь и т.д). Это решение стало результатом длительного конфликта между председателем ПАРНАС и внутрипартийной «демократической платформы».

При всем моем личном уважении к Михаилу Касьянову стоит признать: как лидер партии он оказался несостоятелен и всего за полтора года привел ПАРНАС к полному краху.

Кризис начался еще весной, когда развалилась демократическая коалиция, сформированная ранее на базе ПАРНАС. Наши союзники требовали распределить места в предвыборном списке на равных через открытые праймериз. Касьянов ни с кем конкурировать не хотел и настаивал на своем безоговорочном первом месте. В результате союзники ушли, а партия потеряла ключевые козыри на выборах.

Вопреки требованиям трети делегатов съезда, Касьянов настоял на включении в предвыборную тройку ПАРНАС саратовского популиста Вячеслава Мальцева. Это сомнительное решение отпугнуло наш ядерный электорат, а новых избирателей так не привлекло.

Штаб Касьянова полностью провалили избирательную кампанию. Он не смог обеспечить финансирование ПАРНАС, собрав лишь 30 миллионов рублей на всю общероссийскую кампанию (для сравнения — Дмитрий Гудков только на свой округ собрал 40 миллионов). Партия практически не смогла привлечь волонтеров для агитации. Штаб не смог обеспечить наблюдение в день голосования (на всю Москву было выставлено меньше 20 наблюдателей).

Получив на выборах позорные 0,7%, председатель партии отказался признавать личную ответственность за результат. Вместо этого в ПАРНАС началось давление на критиков Касьянова. Каждый политсовет после выборов сводился к обсуждению личных дел и попыткам выгнать очередного недовольного председателем активиста. В повестку вставали вопросы об исключении Николая Сорокина, Тамары Лежниной, меня. Ряд уважаемых партийцев, включая Георгия Сатарова, Елену Лукьянову, Ольгу Шорину, Данилу Каткова, вышли из ПАРНАС сами. Несколько глав региональных отделений написали заявления об отставке, призывая лидера партии последовать их примеру. Касьянов при этом отказался обсуждать не то что свою отставку, но даже возвращение к институту сопредседателей. Он просто не видит для себя иной роли, кроме как единоличного начальника.

Вся деятельность председателя и партийного аппарата в последние месяцы свелась к удержанию Касьяновым тотального контроля в партии. ПАРНАС превращают к фан-клуб Михаила Михайловича. Это, несомненно, потешит его эго, но полностью лишает партию политических и электоральных перспектив.

Участвовать в этой бессмысленной возне у меня и моих коллег нет ни времени, ни желания. В конце концов, мои оппоненты Путин и Кадыров, а не Касьянов. Поэтому ПАРНАС я, к сожалению, покидаю.

Свою политическую деятельность я продолжу в движении «Солидарность», участником которого являюсь с момента основания. Мы в свое время создавали это движение вместе с Немцовым и другими замечательными людьми. У «Солидарности» славная история. На февраль запланирован съезд, который даст старт обновлению организации. Это важно и контексте фактически начавшейся президентской кампании.