Это же просто фантастика! Злобные тупые человечки из МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК сняли дичайший НОВОГОДНИЙ РОЛИК с Дедом Морозом, олицетворяющим идеал мусульманского отца семейства.

Полное насилия и страдания видео показывает нам, как плохо, когда мать-одиночка позволяет себе работать, зарабатывать деньги на себя и ребенка, а не проводить все свое время с дочкой.

Особь женского пола не может себе такого позволить.

Идиоты из Банка получают сотни гневных отзывов и низких оценок, в ответ на что скрыли свой падающий рейтинг и банят негативных комментаторов. И еще не работает возможность сделать на них активную ссылку и репостнуть не ссыль на ютьб, а их пост полный гордости за свой "новогодний блокбастер". Ахахахах.

По-моему, во-первых, этот банк обязан потерять клиентов. Нельзя людям из позапрошлого века деньги нести.

Во-вторых, Это 282 статья УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - 1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

С новым годом, б***ь