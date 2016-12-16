Каждый раз, когда сталкиваешься с гомофобией, кажется, что заглядываешь в первобытную пещеру. Вот сейчас мамонта дорисуют, кость догрызут — и объяснят, что из-за «этих» того и гляди вымрут. Да вы и сами вымрете, дорогие товарищи динозавры: вас с вашей боязнью другого (в самом широком смысле) уже пора заносить в Красную книгу — только вот под конец кричите вы громче всех.

Смешно вспомнить: на моей предвыборной кампании каждая встреча начиналась с вопроса засланного казачка, как я отношусь к ЛГБТ. Я привычно отвечал, что против дискриминации в любых формах, мы потом даже напечатали этот вопрос в газете — и никакого влияния на рейтинг (кроме положительного) это не оказало. Ну нет в России, хоть разбейтесь, массовой ксенофобии, если только ее не подогревает телевизор.

Однако, как мне рассказывали, совещания в штабе у главного оппонента, начинались с его вопроса: «А Гудкова-то про геев спрашиваете? Продолжайте-продолжайте!»

Интересно, как-то сейчас динозаврам приходится во власти, если вспомнить, кто у нас официально «не геи».

В общем, за вас в очередной раз стыдно: сами себя поставили в один ряд с дикарями и этим гордятся. Вдели бы уже кольца в нос, наконец-то, тоже ведь повод для гордости. Да и стратегическим союзникам на Фиджи и в Свазиленде станете понятнее.