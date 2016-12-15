Дань в Чечню? Виталий Кадаев 1894 15.12 15:46 |1894





все. Думаю, что такие же "отчисления" идут от всех регионов. Потом, из этих денег Рамзан берет энную сумму и дарит своему 8-ми летнему сыну на ДР "Mersedes", а тренер его детей, также на свой ДР, получает "Porsche Panamera". С какого, спрашивается, рожна, наша республика оплачивает все эти атрибуты сладкой жизни одному из глав регионов, который по закону является государственным чиновником? Если я скажу, что Калмыкия (видел только документы Целинного района) помогает на "восстановление" ЧР отдельной строкой в бюджете района, вы поверите? Я тоже не верил, пока не увидел - утвердили почти 13 млн руб., отдали почти 3 млн руб. И это из нищего бюджета беднейшей республики от одного из 13 районов. Подозреваю, что такую "дань" платят все районы республики - кто-то больше, кто-то меньше, но Обсудить в блоге автора