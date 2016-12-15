Российское правосудие ведет себя похожим образом в отношении лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Верховный суд признал вчера законным пятилетний запрет Джемилеву на въезд в Россию. Апелляционная жалоба защиты на решение Московского городского суда от 20 мая 2016 года отклонена. Решение Федеральной службы безопасности о запрете Джемилеву въезжать в РФ вступило в законную силу.

Казалось бы, ну и ладно, не бог весть какая потеря для бывшего советского диссидента и политзаключенного, а ныне депутата Верховной Рады Украины. Фактически, ему запретили въезд в Крым еще в апреле 2014 года. Сейчас суд сподобился это решение узаконить.

Смешно другое. В январе этого года суд в Крыму заочно арестовал Джемилева. Его подозревают в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Россия даже объявила Джемилева в международный розыск. Судья решил, что Джемилев скрывается от следствия и суда.

При этом российское правосудие ничуть не смущает то, что власть вполне официально запрещает ему приезжать в Россию и в то же самое время подозревает в намерении скрыться от суда и следствия. Два взаимоисключающих решения. Нельзя выполнить одно, не нарушив другого. Шизофрения, как и было сказано.

Возможно, прошла пора гневного возмущения российским правосудием и наступило время откровенного хохота над ним. Степень его безумия превзошла границы серьезности. Конечно, над душевнобольными смеяться грех, но над шизофреническим правосудием – бесспорная добродетель!