Путин приедет в глухую японскую глубинку, на земли очень задиристого в свое время самурайского княжества Тёсю, в городок с населением от силы 35 тысяч человек под названием Нагато - Длинные Ворота. Длинноворотовск, что ли? Это вотчина японского премьера Абэ, его родовое гнездо. Дедуля премьера был местным авторитетом, старостой одной из деревень, которая потом и составила тот самый город Нагато. Абэ-сан, говорят, намекает на благородное самурайское происхождение, но скептики сомневаются. Короче, японский премьер живет в Токио, но избирается от родной глубинки в Нагато, где все схвачено со времен крутого дедушки, который первым в семье пробился в парламент.

Историческая встреча с Путиным пройдет в гостинице "Отани Сансо" - кондовой, построенной в 1960 году, но интересной, там даже император останавливался. Главная приманка - горячие щелочные источники, "делающие у людей кожу молодой и прекрасной". Если верить, конечно, менеджеру отеля, с которым сегодня говорил. В живой воде можно возлежать как внутри здания, так и снаружи - в открытых небу, облицованных диким камнем изогнутых бассейнах, над которыми склоняют гибкие стебли заросли зеленого бамбука. Еда - отпад: местные рыбаки поставляют свежайшую рыбу, креветок и моллюсков, включая знаменитую ядовитую, но упоительную фугу, которую готовят повара с особой лицензией. Предлагается и местная мраморная говядина - тоже знаменитая. Короче, все клёво, но острова премьер Абэ, внук местного старосты, все равно ни хрена не получит.