Написала странную историю про одну девочку, которая отказывается умирать непонятно почему, расстраивая, видимо, все наше государство. И про одну женщину, которая Воин Света, хотя совсем так не выглядит. Там нет надежды (я в нее не верю), а есть тяжелый выбор их обеих, и мы можем поддержать этот выбор деньгами.

Да, я опять про Беслан.

В сноске можете почитать жалкие оправдания местных бонз. Прошу перепоста. Из темноты. Беслан забыт. Живые выжили, мертвые оплаканы. Фатима Дзгоева застряла между двумя мирами