|История про одну девочку, которая отказывается умирать
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14.12 14:10 | 1314
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Написала странную историю про одну девочку, которая отказывается умирать непонятно почему, расстраивая, видимо, все наше государство. И про одну женщину, которая Воин Света, хотя совсем так не выглядит. Там нет надежды (я в нее не верю), а есть тяжелый выбор их обеих, и мы можем поддержать этот выбор деньгами.
Прошу перепоста.Из темноты. Беслан забыт. Живые выжили, мертвые оплаканы. Фатима Дзгоева застряла между двумя мирами
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