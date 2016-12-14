Дорогой Департамент здравоохранения города Москвы, пожалуйста, не трогай 62 больницу. Онкологическая помощь мирового уровня - огромная редкость и в России, и в Москве. 62 больница - это тот редкий случай, когда онкологической помощи в нашем городе можно полностью доверять. Они лучшие. Уничтожать их - преступление.



Коллектив московской онкобольницы №62 вступился за главврача