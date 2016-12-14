А как еще? Начинает учитель разговор о 2008 годе — и нервно сглатывает, косясь на мобильники на столах. Шаг вправо, шаг влево — и здравствуй, объяснительная директору. А уж когда дело доходит года этак до 2011...

Ведь, на самом деле, непонятно, что делать: резать правду-матку опасно для зарплаты, рассказывать о победах и одолениях — для совести. Собственно, поэтому в школе и нельзя изучать современную историю. Можно устраивать дебаты, можно приглашать «свидетелей эпохи» (обязательно разных), но и только. В противном случае — неизбежная политинформация, которую чаянием парламента теперь хотят прикрутить в каждый класс. Одно утешение: это будет явно перед самыми экзаменами, когда ни на какое изучение программы уже обычно не остается времени.

Но тенденция — неприятная.

Хочется надеяться, что для написания методичек этих уроков не позовут авторов «Анатомий протеста». Хотя политически чутких специалистов и без них хватает.