Продолжение моей проблемы:

Итак при въезде в Россию через внуковскую таможню у меня исчезает из паспорта страница 37-38-это лист, который держал мою литовскую визу

К сожалению я этого сразу не заметила

Меня держали у окна паспортного контроля минут 30 , все "сканировали" мой паспорт - потом в кабинку зашла дама в милицейской форме , что пошептала на ухо и ушла

Паспорт точно из кабины не выносили

Далее мне мой инспектор говорит: "посмотрите , там наверное уже все прошли?"

Да , давно вся очередь уже прошла и я стою одна

"Ну наконец система отвисла- забирайте свой паспорт"

У меня по времени остается 10 минут до регистрации на Астраханский рейс, я убираю загран паспорт в отдельный карман сумки и бегом уже по российскому паспорту сажусь на самолет в Астрахань

Две недели я занимаюсь там проблемами родителей и пользуюсь российским паспортом до возвращения в Москву

И только в Москве , открыв паспорт , обнаруживаю вырванную страницу

Понимаю, что доказать что то трудно, тем не менее я обращаюсь в СПЧ с просьбой попробовать официально эту ситуацию расследовать

Написала обращение Михаил Александровичу Федотову , пусть хотя бы про смотрят видео этого дня ... Но конечно надежды на реальный результат нет

Подаю через госуслуги заявление на новый десятилетний паспорт, но там срок месяц

А у меня миссия на выборы в Македонию 11 декабря

Тут мне ребята находят в интернете объявления коммерческих фирм , которые делают загранпаспорта срочно и буквально за несколько дней

Фирм таких много, выбираем приемлемую по ценам и срокам

Еду с приятельницей на следующий день в эту фирму ооо"Дилижанс Вояж" называется по адресу Б Дмитровка д5/6, стр 1

Обычная маленькая фирма, две комнаты, трое сотрудников, постоянно идут победители за теми же ускоренными паспортами

Все выглядит естественно

Заключаю с ними договор с печатью и их подписями, оплачиваю 16 000 за срочность за 7 дней, оплачиваю им же госпошлину, здесь же делают фото, , за дополнительную плату обещают выдать здесь же и паспорт через неделю, отдаю распечатанную с госуслуг ранее составленную анкету

Единственное меня смутило, что взяв мою анкету и забивая её в комп девушка говорит - "а зачем вы пишите про работу в Литве, это же не в России " ну если я работаю в Литве последние три года, так почему это не писать ...?

Дальше все тоже выглядело нормально, в пятницу пришли за паспортом, выяснилось , что они не считают в 7 дней день сдачи документов, но в понедельник паспорт был готов и во вторник его нам привезли и выдали

Нормальный пятилетний паспорт с голограммой

Перед этим я съездила и все до оформила в косино всякий УФМС на новый 10 летний паспорт , там написала официальное заявление, что это будет второй паспорт ( так как в фирме уже был заказан пятилетний, а по закону мы имеем право на два загранпаспорта)

В общем, как очень законопослушный гражданка по жизни, все делала как настоящая отличница.

На следующий после выдачи мне в фирме загранпаспорта началось невообразимое: начались непрерывные звонки из этой фирмы , чтобы я срочно вернула им паспорт - якобы в нем ошибка

Мы поехали на такси домой , вернули им паспорт и они тут же вернули мне деньги, хотя уверяли, что вечером сделаю новый без ошибки

Все это выглядело более, чем странно

Но в такси я слышала, что обзванивали и остальных, кто в этот день тоже получал в этой фирме паспорта.

Вечером к нам уже домой приехала сама хозяйка фирмы в страшной истерике: теперь оказывается я должна ехать и спасать какого то инспектора в УФМС , которого я в глаза не видела, потому что она выдала мне срочный паспорт , а проверку в ФСБ он не прошел, это заметили при регистрации паспорта и её из за меня уволят... А так как я работаю в Литве, то якобы проверка до 4 -х месяцев

Все это уже выглядело неправдоподобно, поэтому я попросила Михаил Александровича Федотова помочь мне встретиться с руководством УФМС России и получить там нормальное разъяснение этой ситуации

Утром на следующий день я встретилась с зам начальника УФМС на Покровке и все выяснилось: никаких легальных коммерческих услуг с ускоренной выдачей паспортов не существует, это аферисты, никаких 4 х месяцев проверок из за моего проживания в Литве тоже нет , паспорт мне должен быть выдан через месяц , как я и подала официально через госуслуги по месту прописки

Конечно было очень жаль , что я пропускаю свою миссию наблюдения в Македонии, но это не смертельно

На мой век выборов еще хватит

Но вот сегодня мне ребята пересылают очередной грязный пасквиль с life .ru

И там уже расписано , что меня лишили паспорта за якобы поделанные подписи.... И ведется расследование!!!

Расследование конечно вести надо , по поводу афер с подобными услугами

И так как у меня на руках есть и официальный договор от фирмы и все свои данные я подавала при свидетеле и на госуслугах все достоверные мои данные есть, то мне все таки трудно понять - что теперь пытаются еще приписать лично мне?

Но кто то же сливал специально на меня всю эту информацию? Ради чего? Что хотят этим добиться?