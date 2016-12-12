С того момента как я завёл карточку в Рокетбанке (тогда банком-эмитентом был ещё «Интеркоммерц»), я всегда относился к нему как к банку, который на стороне клиента. И действительно, долгое время общение с саппортом создавало впечатление, что наконец-то тебе не нужно бороться с собственным банком (как это бывает с крупными структурами типа ВТБ24 или, простигосподи, Сбербанка), а наоборот — ребята из поддержки помогают справиться с бюрократией и прочими неурядицами. Но сегодня Рокетбанк меня неприятно удивил. Мне понадобилась от банка страховка для шенгенской визы, о чём я и попросил саппорт (в Рокете всё общение с банком происходит через чат с поддержкой в мобильном приложении). Тут надо сказать, что все карты Рокета — это MasterCard World, которые Mastercard позиционирует как карты для путешественников. По условиям платёжной системы в пакет услуг по таким картам в обязательном порядке входит страховка, которую должен обеспечивать банк-эмитент (в данном случае — Банк ОТКРЫТИЕ). Однако вместо положенной мне «бесплатной» страховки по карте мне была предложена другая страховка, за деньги. Когда же на второй день в ходе уточнения условий случайно выяснилось, что бесплатная страховка всё-таки есть, мне поспешили заявить, что она «ненастоящая» (см. скриншот).

Речь, к слову, идёт о страховке от Страховая Компания Опора, входящей в структуру Банк ОТКРЫТИЕ. При этом найти информацию про страховку, входящую в пакет карты MasterCard World, на сайте Рокетбанка невозможно — её там нет. Понятно, что выгоднее продавать отдельно дополнительную страховку вместо предоставления приобретённой вместе с картой «бесплатной». Но такой подход серьёзно подрывает доверие: вместо того, чтобы полностью положиться на свой банк, теперь придётся, видимо, каждый раз узнавать — а не пытаются ли с меня взять деньги за то, что мне должны предоставить бесплатно и так? Возможно, Victor Lysenko сможет объяснить, как так вышло?







