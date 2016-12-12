ФСБ снова затеяло адскую возню вокруг нашего фонда борьбы с коррупцией.

Ужасно хотелось бы знать, какие именно наши расследования их так беспокоят. У нас несколько кейсов в работе, и, если б мы знали, каким из них они хотят помешать, то нам было бы ещё интереснее заниматься этим.

А может их какие-то другие наши планы беспокоят.

Так или иначе, всё чаще становится заметно наружное наблюдение, а на днях прикольный случай произошёл с директором ФБК Романом Рубановым.

Роман Рубанов (слева)

У Рубанова есть банковская ячейка в «Альфа-банке». Он там хранил какие-то личные документы, ничего особо ценного. Заглядывал в ячейку он как и все в таких случаях — может раз в год.

И тут, при очередном посещении банка ему сообщили, что ячейку «вскрыли правоохранительные органы». После некоторой переписки с банком выяснилось вот что:

То есть ячейку вскрыло ФСБ, видимо, в рамках поиска мифических денег и/или материалов текущих расследований (реальных). Ничего не изъяли, потому что изымать там, собственно, было и нечего. Полисы, да страховки, да те же банковские документы.

Постановление суда банк не дал.

В акте осмотра фамилия представителя ФСБ — Кузин — она говорит о том, что это мой старый знакомый. Чувак осуществляет всю оперативную работу по мне. Отмечен во всех обысках, прослушках и тд. Видимо, знает про меня гораздо больше, чем я сам. Представляю, как ему надоело знакомиться с подробностями моей довольно однообразной и скучной жизни.

Он же был на обыске у Рубанова дома два года назад.

Время идёт, оценка нашей деятельности по-прежнему высокая.

Замечу, что уверен — вскрытие банковских ячеек генералов ФСБ было бы гораздо более интересным занятием. Там точно можно найти что-то кроме страховых полисов.

В рамках какого уголовного дела проводился взлом ячейки непонятно. Роман сегодня пошёл в Мещанский суд, давший разрешение, и там ему сообщили: ничего не знаем, сообщить ничего не можем, ФСБ забрало все материалы.

Прелесть просто. Показывает, в том числе, почему так легко в России происходят рейдерские захваты. По неизвестно какому делу приходишь в банк, вскрываешь какие хочешь ячейки, смотришь, что надо. Копируешь или изымаешь нужные документы, а если потерпевший рыпнется в суд, то ему там скажут «у нас нет материалов, они всё забрали».

У любого предпринимателя можно так отжать хоть деньги, хоть фирму. У любого человека — хоть личные конфиденциальные документы, хоть недвижимость.

Ну это так, лирическое отступление.

А пока мы хотим ещё раз констатировать: спецслужбы РФ, вместо того, чтобы заниматься борьбой с коррупцией, занимаются её защитой, препятствуя работе нашего фонда и запугивая его сотрудников.

Уверен, что спецслужбы отлично понимали, что денег у нас никаких нет, уж они-то, долгие годы наблюдающие за нашей деятельностью, точно знают, что все финансы ФБК — это ваши пожертвования. Искали материалы расследований, помогая чиновникам. Тут у меня нет сомнений.

Мы, конечно, обжалуем эти незаконные действия, а всех их участников тщательно запишем в специальный блокнотик. И не будем хранить этот блокнотик в банковской ячейке.

Сотрудники ФСБ, желающие добровольно сообщить нам о том, кто им отдаёт незаконные приказы, могут полностью анонимно поделиться с нами этим через Чёрный Ящик.