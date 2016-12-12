В отношении Лилии Шибановой явно имеет место многоходовая провокация Alexander Kynev 940 12.12 15:21 |940 В отношении Лилии Шибановой явно имеет место многоходовая провокация - вначале у неё при въезде в Россию вырывают страницу загранпаспорта, чтобы она не смогла вернуться в Литву, где она проживает последние годы. Затем, когда она сдаёт документы на новый паспорт, заявляют что подпись не её. Интересно, авторы этого трэша сами понимают, зачем они это делают? С точки зрения здравого смысла, чем больше их критиков уезжает, тем им казалось бы должно быть лучше. Думаю Лилия Васильевна сделала ошибку, когда сразу после порчи ей паспорта не сообщила в СМИ, хотя об этом тут же знали все коллеги и эксперты и мы эту ситуацию вокруг неё активно обсуждали ещё в кулуарах Гражданского форума



http://uralpress.ru/news/2016/12/12/yuriy-gurman-nash-golos-i-golos-shibanovoy-raznye-veshchi

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