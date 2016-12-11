12 декабря, в День Конституции, стартует судебный процесс над блогером Алексеем Кунгуровым amfora 1327 11.12 14:08 |1327 12 декабря, в День Конституции (очень символично, не правда ли), стартует судебный процесс над блогером Алексеем Кунгуровым, которого наша власть обвиняет в оправдании терроризма только потому, что год назад (!) в одной из своих публикаций (!) он позволил себе рассуждать о том, тех ли плохих парней бомбят ВКС РФ в Сирии, которых надо бомбить.



Обратите внимание - дело было заведено по поводу всего одного текста, других публикаций Алексея в деле даже не упоминается. А в публикации, послужившей основанием для возбуждения дела, оправдания терроризма в явном виде не было от слова совсем. Там были рассуждения про ИГИЛ и сирийскую оппозицию, кто из них опаснее для Асада и кого на самом деле следует бомбить. Чтобы найти в этих рассуждениях оправдания терроризма, надо было иметь буйную фантазию и сильную профессиональную деформацию.



Примечательно, что даже Совет по правам человека при Президенте РФ в ответ на обращение дал свое заключение, в котором пришел к выводу, что Алексей Кунгуров обвиняется неправосудно.





И еще очень примечательно то, что до недавнего времени публикация, в которой якобы содержится оправдание терроризма, была общедоступна. Летом, когда Алексея арестовали, этот текст могли прочитать все желающие.



Такой вот опасный оказался текст, что его автора арестовали, а текст продолжал висеть в Интернете еще больше месяца.



И следствие велось больше полугода. По тексту из пяти страниц. Сначала полгода возбуждали дело, а потом полгода вели расследование. Хотя это как раз понятно - тяжело искать оправдания терроризма в тексте, в котором их нет.



А может быть доблестные сотрудники компетентных органов отрабатывали каждого из прочитавших текст и выясняли, не поехал ли кто-то из читателей после прочтения публикации Кунгурова воевать на стороне ИГИЛ?



Нет, ничего они не выясняли.



На самом деле все и так яснее ясного.



Публикация, на основании которой заведено дело - это лишь повод. Просто нужен был формальный повод и его нашли.



А реальная причина возбуждения дела, ареста и суда заключается в том, что Кунгуров писал неприятные для властей вещи.



И не только для федеральных, но и для местных властей, что в наших российских реалиях гораздо более опасно. Потому что для Кремля блогеры являются слишком малой величиной, их всех один только Киселев единственным выходом в эфир способен переболтать, поэтому для Кремля нет смысла затыкать рот блогерам уголовными делами - телевизор эффективнее. А вот для местных властей, у которых нет своего Киселева, блогер может стать большой головной болью.



Поэтому мое мнение - кто-то из местной власти решил таким образом решить свою проблему с сетевым правдорубом. А то неровен час зайдет Медведев в ЖЖ, а в этот момент в ТОПе окажется публикация Кунгурова про тюменских жуликов и воров. И полетят чьи-то тюменские головы. Неровен час отправят губернатора Тюменской области вслед за Хорошавиным и Белых. А ему это надо?



Вот за это и завели на Кунгурова дело.



А тот, кто по этому поводу радуется и пишет "доболтался" - тот просто дурак и лицемер. Потому что большинство тех, кто ругает Кунгурова, пишут в комментариях такое, что их самих можно привлекать за экстремизм.



Если считать "совокупность базара" поводом для возбуждения дела и ареста, то вместе с Кунгуровым сейчас должны париться в СИЗО две сотни особо одаренных комментаторов его блога. А может быть даже тысяча. Но они почему-то на свободе, а Кунгуров арестован.



Да, Кунгуров сквернословил и порой писал крайне спорные вещи, мягко говоря. Некоторые его суждения меня крайне возмущают. Но это не значит, что надо "шить дело".



Судить надо за то, что человек совершил. Вот когда будет статья за сквернословие в Интернете - тогда по этой статье и можно будет судить Алексея. Но опять же, не его одного, а вместе с тысячей комментаторов. И Лебедева за компанию привлечь. И некоторых других.



А судить человека за то, что он не совершал просто потому, что кому-то не нравится, что и как он делает по жизни, как выглядит и что говорит - это называется беспредел.



Поэтому вопрос процесса над Кунгуровым - это по сути вопрос о том, в каком государстве мы хотим жить - в государстве, где судят по закону или в государстве, где сажают по беспределу?



И еще можно поставить вопрос о том, кто на самом деле способствует терроризму - тот, кто пытается рассуждать о террористах в далекой Сирии или тот, кто заводит на блогеров дела с целью запугать их и заставить прекратить свою деятельность?



Напомню, что запугивание и создание атмосферы страха - это и есть террор.



Так кто получается террорист - Кунгуров или тот, кто пытается заставить таких, как он, замолчать, запугивая уголовными делами по формальным поводам?



Я уже не говорю о том, что наша власть ведет дела с руководством Украины, развернувшим террор на юго-востоке. А Порошенко, который лично оправдал теракт 2 мая в Одессе и обещал дончанам, что их дети будут сидеть в подвалах, наша власть называет лучшим шансом Украины, оправдывая таким образом его действия, а значит оправдывая и терроризм.



Так кого надо на самом деле судить за оправдание терроризма?



Вот когда будут судить за оправдание терроризма того, кто назвал Порошенко "лучшим шансом Украины", кто подписывал с террористами минские соглашения, кто выпускал облигации в пользу ВСУ и отдавал распоряжения поставлять в кредит газ в то время, когда в Донбассе разворачивался самый настоящий террор - тогда будет другой разговор.



А пока...



Пока суд над Кунгуровым - это не проявление закона, а проявление беспредела, осуществляемого местной властью и правоохранительными органами.



Это проявление двойных стандартов, когда одни оправдывают террор у границ России и прямо способствуют тому, чтобы он продолжался, но при этом "действуют правильно, работают удовлетворительно и лучше них не работает никто"... а под арестом оказывается тот, кто просто пытался рассуждать и найти правду, причем арестован он не столько за рассуждения про терроризм, сколько за то, что писал неприятные и потенциально опасные для властей вещи.



И вот эта ситуация - в корне неправильная.



Она неправильная независимо от того, согласны мы с тем, что писал Кунгуров или нет.



И чтобы хоть как-то сдвинуть эту ситуацию - нужно привлечь к ней максимально возможное внимание.



А к тем, кто живет в Тюмени и не боится выступить свидетелем защиты (общественным защитником) - особая просьба приехать в день начала слушаний, 12 декабря в 10:00, в Тюменский областной суд.



Адрес суда: 625038, г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1.

Тел.: (3452) 23-10-80. Сайт: http://oblsud.tum.sudrf.ru



Совместными усилиями мы наверняка сможем повлиять на этот процесс.



Потому что если мы не сможем или не захотим повлиять даже на это очень частное и сравнительно местечковое дело, то на что мы тогда вообще сможем повлиять в нашей стране? Обсудить в блоге автора