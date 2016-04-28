Неутешительные итоги Года кино в России philologist 1360 11.12 12:40 |1360 Год кино вот-вот завершится, и уже можно подвести некоторые его итоги. В сентябре известный культуролог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей отметил, что "сегодня у нас одну книжку в год читает лишь 35% населения, 8–12% — ходит в театр, раз в год в кино. Не говоря о классической музыке. Государство, таким образом, отказывается от того самого капитала, который становится главным фактором мирового экономического развития". В ноябре он же признал, что ни в одном из нынешних российских сериалов (а только в прошлом году их снято 815 штук, и это примерно 5 тысяч часов) никогда не увидишь даже такого безобидного, на первый взгляд, для власти персонажа, как волонтер. Его появление на экране совершенно невозможно, потому что волонтер не получил государственного разрешения на свою гуманистическую деятельность и помогает другим людям независимо. Кроме того, по словам Дондурея, на всю 15-миллионную Москву не набирается даже двух тысяч человек, желающих посмотреть фильмы-лауреаты ведущих кинофестивалей Европы (Канн. Венеции, Берлина). Каким же стал Год кино не в отчетах чиновников, а в реальном измерении? Попробую подвести его неофициальные итоги, перечислив те события и высказывания, связанные с кино, которые показались мне наиболее важными.







Чем мне запомнился Год кино



- В новогодний вечер на телеканале «Россия 1» отцензурировали фильм Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Зрители заметили, что в одном из эпизодов картины исчез нимб у идущего по воде мальчика. Многие увидели здесь попытку угодить интересам религиозных организаций, в частности РПЦ.







Кстати Гайдай привлек внимание пользователей соцсетей и после того, как Дональд Трамп стал президентом США. Тогда российский зритель вспомнил, где уже встречал его фамилию, — в титрах известной комедии Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Надпись в конце фильма гласила: «Съемочная группа благодарит г-на Дональда Трампа, персонал казино "Тадж-Махал" и правительство штата Нью-Джерси за помощь в организации съемок».







По поводу же цензурирования на телевидении хорошо знакомых кинокартин, приведу фрагмент из выступления гендиректора Агентства журналистских расследований Андрея Константинова, опубликованного в октябре на сайте "Фонтанки" как ответ на речь Константина Райкина против цензуры в искусстве: "Я уверен, что речь глобально идет о цензуре в нашем царстве-государстве. И эта цензура есть. И я приведу примеры, насколько она маниакально-кретинская. «Бандитский Петербург» весь изрезан. Из версии, которую показывают по телевизору, убрано все. Даже слова, которые не являются какими-то ненормативными. Вырезали какие-то бандитские прибаутки, голую Дроздову. Ну да Бог с ним – это же низкопробный сериал. Но вот фильм «Батальоны просят огня», который был снят в цензурные советские годы, который прошел сито всех советских советов и прочее. Даже в этом фильме находят, что замазать и запикать. Когда Скляр дерется с власовцем на колокольне, запикивают слово «сука», которое в пылу боя произносит Скляр. Вы рехнулись совсем? Вы хотите быть святее Папы Римского? Более нравственным, чем ЦК КПСС с тогдашним комитетом Госбезопасности, в котором служил наш президент? Цензурировать «Батальоны просят огня» – это, во-первых, надругательство, во-вторых, нарушение авторских прав. И дикое ханжество и лицемерие. А ханжество и лицемерие – это более безнравственно, чем слово «сука» произнести.



Французская комедия «Четыре мушкетера», на которую я ребенком ходил в кинотеатр у себя на Охте. Фильм не был «детям до 16». Там речь про слуг мушкетеров. Все основные подвиги совершают на самом деле слуги. В момент дуэли между мушкетерами и гвардейцами кардинала слуги придумали дистанционно ножницами срезать с гвардейцев штаны. И вот эти штаны падают, и там – голая мужская задница. Недавно по какому-то каналу смотрю – ностальгия возникает, детство вспоминаю. Как только падают штаны – они замыливают эти задницы. Размывают. Понимаете? Советские чиновники от кинопроката не додумались до этого. Анжелика – маркиза ангелов не может показать свою восхитительную грудь. Потому что неприлично и, очевидно, угрожает моральному здоровью нации. Наконец, посмотрите, какое скотство идет по центральным каналам. Они настолько трусливы, что даже там, где речь идет о современности, нет никакой привязки к этой современности. Герои на кухне не говорят ни про Путина, ни про Медведева, ни про патриарха, Украину, Сирию или Крым. Они живут в каком-то самокастрированном мире. Как будто это какая-то другая Россия, колония на Марсе".



- 24 января на 91-м году жизни скончался режиссёр, актёр и сценарист Вячеслав Бровкин. На его счету - около 50 телеспектаклей. Предпочтение отдавал детективному жанру. Широко известны фильмы Бровкина о приключениях комиссара Мегрэ. Но главным достижением мастера по праву считается сериал "Следствие ведут знатоки". Вячеслав Бровкин снял 13 из 22 серий "Знатоков".







- Получивший множество премий на международных кинофестивалях художественный фильм Павла Бардина «Россия 88» был внесен в список экстремистских материалов по решению Нарьян-Марского городского суда Ненецкого округа. С иском в суд обратилась региональная прокуратура.



- На 78-м году жизни скончалась актриса Наталья Крачковская. Она снималась в таких фильмах, как "Мама", "Суета сует", "Место встречи изменить нельзя", "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и многих других. Всего на ее счету - более 100 киноролей. В 1999 году получила звание заслуженной артистки России. Звания "народной артистки" ее так и не удостоили.







- В московском Доме кино совершено нападение на участников церемонии награждения победителей школьного конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век», организованного «Мемориалом». По данным «Медиазоны», в нападении принимали участие активисты НОДа. У Дома кино они распевали военные песни, размахивали флагами и демонстрировали плакаты с лозунгом «Не дадим переписать историю».



- 13 марта 2016 года в возрасте 85 лет умер художник и кинорежиссер Георгий Кропачев, снявший советскую экранизацию повести Николая Гоголя "Вий" с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях.







- Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко заявил, что лучшая литература и кино были при Сталине: "Я всегда был государственником. Для меня самое главное – это мой народ и государство, которое он образовал. Когда я снимаю «Собачье сердце», то я говорю о том, что мне кажется неправильным. Но я остаюсь тем, кто я есть. Когда я говорю о Сталине, то я понимаю, что время было совершенно другим, нежели сейчас. Я вспоминаю его фразу о том, что если мы за 10 лет не пройдём путь, который прошли те за 100, нас сомнут. Не смяли, и война это доказала. Да, мягко говоря, этот путь не был цветочками. Но мы все остались живы. И я сейчас не имею в виду войну. Я имею в виду американский план drop short, в котором 200 атомных бомб должны были быть сброшены на нас. А не сброшены они только потому, что был Иосиф Виссарионович, который смог организовать дело так, что американцы нас по меньшей мере боялись. И мы с вами остались живы. Это стоит помнить или нет? Мы должны помнить то, что, как ни странно, вся лучшая литература и кино были при Иосифе Виссарионовиче. Эйзенштейн – плохо что ли? Булгаков когда писал? Сейчас не время рассказывать, почему и как крутилась эта карусель. Хотя очень интересно".



- 11 апреля в возрасте 78 лет умер народный артист России Альберт Филозов. На счету Филозова более 100 ролей в кино, в числе которых работы в фильмах «Тегеран 43», «Вам и не снилось», «Дикая охота короля Стаха», "Чёрная курица, или Подземные жители", "Мэри Поппинс, до свидания!", «Человек с бульвара Капуцинов», "Битва трёх королей", "Затерянный в Сибири", "В круге первом" и многие другие.







- В Украине запретили российские фильмы, снятые после 1 января 2014 года. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. Под запрет попали художественные фильмы, телесериалы, программы и телепередачи. Ранее под запретом оказались фильмы «Джентльмены удачи», «Сталинград», «Высоцкий. Спасибо, что живой», сериал «Мастер и Маргарита», «Мама, не горюй!», а также мультфильм «Про Федота-стрельца, удалого молодца».



- На 95-м году жизни умерла народная артистка РСФСР (1988), вдова народного артиста СССР Георгия Менглета Нина Архипова. Актриса получила широкую популярность после телеспектакля «Проснись и пой» (1970, режиссеры Марк Захаров и Александр Ширвиндт). Часто снималась в кино, в частности, в фильмах «Щедрое лето» (1950, режиссер Борис Барнет), «Телеграмма (1971, режиссер Ролан Быков), «Ох уж эта Настя!» (1971, режиссер Юрий Победоносцев), «Карантин» (1983, режиссер Илья Фрэз), «Утомленные солнцем» (1994, режиссер - Никита Михалков). Также снималась в киножурнале «Ералаш».







- Вышли книги М. ОʼМахоуни о Сергее Эйзенштейне, Н.Ф. Болдырева об Андрее Тарковском, Ф.Х. Уайт об Алексее Балабанове, сборник статей и эссе Сергея Добротворского "Источник невозможного", сборник материалов IV международной конференции "После Тарковского".



- 5 июня на 69-м году жизни скончался народный артист России Алексей Жарков. Известен своими ролями в фильма: "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Михайло Ломоносов" (1986), "Десять негритят" (1987), "Узник замка Иф" (1989), "Кремлёвские тайны шестнадцатого века" (1991), "Роковые яйца" (1995), "Хрусталёв, машину!" (1998) и др.







- Православные активисты потребовали запретить фильм Алексея Учителя «Матильда» и возбудить в отношении кинематографиста уголовное дело. Президент «Православной миссии по возрождению духовных ценностей Русского народа» и «Войсковой Православной Миссии» Игорь Смыков, который совместно с «Царским крестом» инициировал проверку прокуратурой фильма «Матильда», заявил в интервью "Фонтанке" следующее: "Честный режиссер-постановщик должен был взять благословление у РПЦ, ведь речь идет о святых. Сейчас все будет серьезно, и мы будем добиваться заключения под стражу этого режиссера, ведь оскорблены религиозные чувства многих. Мы сделаем все, чтобы этот фильм не вышел, ведь это — ложь, киносценарий фильма — ложь. И явно это не тема этого режиссера, ставить фильмы о русских царях".



Кроме того за запрет фильма "Матильда" выступил рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Nautilus Pompilius" и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов.



- Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал российские мультфильмы за космополитизм. "Я обеспокоен тем, что в последнее время - наверное, для рынка это нормально и правильно, но для нас это странно - появляются мультфильмы, произведенные отечественными киностудиями, где ничего, кроме "Made in Russia" русского нет", - сказал Мединский на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. "Если эти мультфильмы озвучить по-английски, то они ничем не будут отличаться от продукции китайской студии. Даже лица детей там азиатские, космополитичные", - отметил он.







- Кинокритик Андрей Плахов в июньском интервью «ДП Бизнес Пресс» заявил: "Сейчас Министерство культуры и Фонд кино взяли на себя функцию экспертизы. А фактически — цензуры тех проектов, которые они финансируют. Они говорят так: раз мы это финансируем — значит, мы это и будем контролировать. Это начинает все больше напоминать советскую систему, когда кинематограф был поставлен под идеологический контроль и многие замечательные проекты просто клали на полку, иногда уже в готовом виде. До этого пока не дошло, но тенденция мне не нравится. Я вижу, что качество нашего кинематографа в последние годы падает. И мне кажется, что это прямо связано с тем, что государство вмешивается в деятельность художников. Скажем, то, что показывают в этом году на "Кинотавре", — это катастрофическое падение уровня. А ведь это лучшие фильмы страны, которые отбирают именно по художественным достоинствам!"



- На 87-м году жизни скончался народный артист СССР, старший брат Олега Янковского Ростислав Янковский. Снимался в фильмах "Ватерлоо" (1969), "Вся королевская рать" (1971), "Кортик" (1973), "Сказка о Звёздном мальчике" (1983), "Битва за Москву" (1985), "Любить по-русски 2" (1996) и др.







- Экспертный совет при Министерстве культуры не допустил до презентации для инвесторов новый проект режиссера Юрия Быкова «Завод». Таким образом сценарист лишился возможности получить субсидию от государства. На своей странице в социальной сети Быков предположил, что причиной отказа стала выбранная тема, а не качество сценария: «Не хочу зло иронизировать, что фильм о работягах, у которых отняли кусок хлеба, и бьющихся за свое будущее с олигархом, — не важная социальная тема для экспертов, но, по результату… это так».



- На 88-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Зинаида Шарко. Кинозрителям она известна, прежде всего, как исполнительница главной роли в фильме Киры Муратовой "Долгие проводы", за главную женскую роль в фильме Виталия Мельникова "Луной был полон сад" удостоена ряда кинопремий, в том числе "Ники". Также Зинаида Шарко снималась в фильмах: "Старик Хоттабыч" (1956), "Собака на сене" (1977), "Нос" (1977), "Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат" (2002) и др.







- Режиссер Юрий Мамин поделился своими мыслями о цензуре в российском кино: "Когда я слышу, что у нас сейчас нет цензуры, считаю нужным возразить: цензуры у нас ничуть не меньше, а в каких-то отношениях даже гораздо больше, чем при советской власти. Тогда были чиновники, заинтересованные только в сохранении своего места — остальное для них было не принципиально. Режиссеры могли обратиться в какую-то высшую инстанцию, и, как вы знаете, иногда проходили и «полочные» фильмы, которые все-таки внутри страны не показывали, но посылали на зарубежные фестивали. Чиновники понимали, что они – временщики. Сегодня же правят интересы чистогана, стяжательства, представители властей просто по-наглому зарабатывают деньги и показывают народу то, чего сами не смотрят. <...> У меня же закрыли чисто по идеологическим соображениям два проекта, на которые рассчитывал «Ленфильм», – продолжение «Окна в Париж» и «Радость любви к Джойсу». Директор киностудии Эдуард Пичугин, председатель общественного совета Светлана Кармалита и весь общественный совет, поддерживая мои проекты, исходили из того, что наш президент публично объявил о решении возрождать «Ленфильм». Но до чиновников это как-то не дошло. Я обвинял в этом Путина, но потом выяснилось, что он мог и не знать, что происходит. И так сплошь и рядом: президент приезжает в какой-нибудь образцово-показательный университет – чистый, технически обеспеченный, с музыкой, – и спрашивает у своих помощников: «Что, у нас все такие учебные заведения?» «Все», — отвечают ему. Это я узнал от тех, кто становился свидетелями подобных разговоров. Так было и с «Ленфильмом»".



- Скончалась народная артистка РСФСР (1989) Людмила Иванова. В общей сложности Иванова снялась более чем в 80 фильмах. Наибольшую известность актрисе принесла роль общественницы Шуры в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман».







- Из статьи кинорежиссера Андрея Звягинцева о цензуре в России: "Вот вам пример. Кинофестиваль Виталия Манского. Возможно, это был лучший в стране фестиваль документального кино. Его лозунг – «Кино, которое никогда не покажут по телевизору». Это правдивые, искренние и непредвзятые фильмы про то, как мы на самом деле живем. Притом фестиваль этот международный, с серьезной репутацией, фильмы, представленные на нем, были из разных концов земли. Министр культуры [Владимир] Мединский решил, что он единолично, согласуясь только со своим собственным вкусом, может этак взять и отказать в господдержке давно зарекомендовавшему себя киносмотру. Когда Манскому отказали в государственном финансировании, он объявил краудфандинг. Разумеется, от безысходности. Я тогда впервые сфокусировал свое внимание на том, что такое краудфандинг. Мне показалось странным, что в такой богатой культурными традициями стране, как наша, люди сами, с протянутой, можно сказать, рукой собирают по крохам на международный кинофестиваль. Просто нонсенс. Краудфандинг в этом случае как минимум свидетельство плачевного состояния дел в социальной и культурной сфере. Граждане помогают себе сами, потому что государство отказалось от них".







- На 97-м году жизни умер киновед и переводчик Александр Брагинский. По словам Андрея Плахова, "Брагинский много сделал для того, чтобы ввести в обиход целый ряд имен режиссеров, актеров, теоретиков кино. Начал с тех, что были близки к коммунистам и считались прогрессивными, но на них не остановился. Он перевел на русский множество сценариев и книг по кино, в том числе сочинения Леона Муссинака и Жоржа Садуля. Выступил составителем и переводчиком книг "Рене Клер" (1961), "Ле Шануа" (1972), "Жан Виго" (1979), "Кристиан-Жак" (1981). Сейчас трудно представить, что означали для киноманов того времени выпуски книжной серии "Актеры зарубежного кино", ими зачитывалось несколько поколений изголодавшихся по информации советских людей, достать их, несмотря на внушительные тиражи, было чрезвычайно трудно. В одном из них, целиком составленном Брагинским, можно было прочитать про Брижит Бардо и других знаменитостей, если уж не удавалось из-за особенностей отечественного проката посмотреть их фильмы. Герои Брагинского — Жерар Филип, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Жан-Луи Трентиньян, Изабель Аджани... Почти всех он знал лично, встречался с ними во время их визитов в Москву, переводил и вел пресс-конференции".







- Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм документалиста Виталия Манского «В лучах солнца», посвященный Северной Корее. «За несколько дней до начала проката пошел вал отказов, уже даже с подписанными договорами. Здесь нет никакой тайны, причина отказов в том, что российское государство реагирует на требования северокорейских властей. Трудно представить, чтобы кто-то еще — Польша или Германия, Америка или Япония — прислушивался к требованию северокорейских властей. И как следствие возникает вопрос: почему Россия прислушивается, почему исполняются требования и принимаются указания, находящиеся вне юридической плоскости, от государства и режима, статус которого не нужно никому объяснять», — заявил Виталий Манский.







- 31 октября на 102-м году жизни скончался старейший российский актер, народный артист СССР (1975) Владимир Зельдин. В кино он запомнился зрителям по фильмам "Сказание о земле Сибирской", "Карнавальная ночь", "Укрощение строптивой", "Дядя Ваня", "31 июня", "Десять негритят". Он также снимался в телесериалах и даже в "Ералаше".







- 25 ноября на 81-м году жизни скончался фотожурналист, фотохудожник и киноактёр Игорь Гневашев. В 1976 был принят в штат журнала «Советский фильм». В 1981 — ушёл из журнала и начал работу как свободный художник, сотрудничал с А.Тарковским, С.Бондарчуком, С.Соловьевым, М.Швейцером и другими режиссёрами «Мосфильма». Работая на съемках фильмов в качестве фотографа, не раз привлекался для исполнения эпизодических ролей. В ряде фильмов использовались фотографии, выполненные Гневашевым. Кроме того, сам снял несколько документальных фильмов. В числе его актерских работ можно выделить участие в фильмах «12 стульев» (1971), «Земля Санникова» (1973), «Иди и смотри» (1985), «Я — русский солдат» (1995), «Сибирский цирюльник» (1998), «72 метра» (2004).







- Одним из главных событий Года кино стала дискуссия между режиссером Александром Сокуровым и президентом России Владимиром Путиным о судьбе политзаключенного, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которому дали 20 лет колонии строгого режима за якобы террористическую деятельность. На совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Петербурге Сокуров буквально умолял Путина помиловать Сенцова и проявить по отношению к нему христианское милосердие, отметив, что на нем нет крови, но глава государства не внял его мольбам.







Поэт Дмитрий Быков откликнулся на этот диалог следующим стихотворением:



Я не только за фильмы

Теперь почитаю Сокурова.

Не одним же кино интересен художник, в конце-то концов.

Говоря с вожаком

Всероссийского стада акульего,

Он его умолял,

Чтобы вышел на волю Сенцов.



На такие мольбы

Отвечают обычно обсценностями,

Но владея собой,

Многолетней борьбой умудрен,

— Но не можем же мы

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ!

Есть решенье суда, —

Отчеканил анапестом он.



Не желаю отчета

Европе давать, ни Америке я.

Все по локоть в крови

И не смеют учить нас азам.

Он сидит не за дело, конечно.

Сидит за намерения.

Но намеренья были плохие —

Видать по глазам.



В непростых временах

Сохраняем Отечество в целости мы.

Непробойна броня,

И теория наша стройна:

Ведь не можем же мы

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ,

Если завтра война,

Да уже и сегодня война.



Что жалеть нам Сенцова

С насильственно выданным паспортом?

Милосердию трудно протыриться в наши места,

Если даже главпоп,

Выступая в главхраме с посланием пасторским,

Вспоминает начальство охотней и чаще,

Чем лично Христа.



И боюсь, что Христос,

Выступая судьею над нашими бренностями,

Каменея лицом,

Как в одном итальянском кино**,

Скажет: я не могу

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ.

И пошлет их туда,

Где им самое место давно.



- 10 декабря в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни скончался режиссер киностудии «Ленфильм», народный артист РСФСР (1983) Сергей Микаэлян. За свою карьеру он снял такие фильмы, как «Разноцветные камешки» (1960), "Иду на грозу" (1965), «Влюблен по собственному желанию» (1982), «Рейс 222» (1985), «Звездочка моя ненаглядная» (2000) и др.



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