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Умерла Инна Чурикова
15.01 число просмотров 6517 число записей 5
 
Прощай, Макдональдс!
10.03 число просмотров 5791 число записей 3
 
Бедная Камила
12.02 число просмотров 4400 число записей 4
 
Чеченские угрозы
3.02 число просмотров 5661 число записей 10
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 8169 число записей 6
 
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"Гардемарины, 1787. Мир"
8.11 число просмотров 513 число записей 6
 
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Посты дня
13 лет за мошенничество якобы за «блок на негатив»
blogАнна Левченко    17.11 11:25 |  число просмотров 693
13 лет за мошенничество якобы за «блок на негатив» Блок на негатив - тема, которой промышляли многие раскрученные каналы. Тут коса на камень нашла только потому, что были затронуты интересы очень крупного бизнесмена, если не сказать, олигарха? И это его люди порешали вопросики
 
"Мертвый ёжик", может быть, просто уснул
blogЗураб Альбертович    8.11 12:59 |  число просмотров 922
"Мертвый ёжик", может быть, просто уснул Если вы нашли "мертвого" ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро...
 
Путин ответил, что принято решение об участии мобилизованных до конца проведения СВО
blogСладков    8.11 12:53 |  число просмотров 1026
Путин ответил, что принято решение об участии мобилизованных до конца проведения СВО Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным
 
Что не так с системой поддержки "единорогов"
blogИлья Сачков    25.10 08:54 |  число просмотров 1406
Что не так с системой поддержки "единорогов" Я развёрнуто и на полном серьезе готов помочь всем интересующимся темой поддержки «единорогов» советом о том, что не так с нашими «единорогами». Совет можно получить по адресу г. Москва, Лефортовский Вал, д. 5 а/я 201, ФКУ СИЗО-2
 
Рост числа политзаключенных как новая проблема для ФСИН
vk.com    19.10 13:21 |  число просмотров 1592
Рост числа политзаключенных как новая проблема для ФСИН В силу специфики этой категории и роста её численности она становится уже не частной проблемой каждого СИЗО или ИК, а системной проблемой властей. То есть такой проблемой, на которую необходимо реагировать
 
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Выбор редактора
Особенности предвыборного сезона 2023 в Москве
blogПетр Милосердов    19.05 10:33 |  число просмотров 6598
Особенности предвыборного сезона 2023 в Москве Небольшой аналитический доклад в четырёх частях о том, какие политические силы примут участие в выборах, какие у них сильные и слабые стороны
 
О пожизненном за госизмену
blogАлексей Федяров    1.05 18:31 |  число просмотров 7435
О пожизненном за госизмену Никто, с кем бы я ни говорил - судьи, прокуроры, адвокаты, следователи (в том числе ФСБ), не может сказать точно, где границы определения этого преступления
 
Родители против отказа от изучения английского в школе
blogНаука и университеты    1.05 18:16 |  число просмотров 8617
Родители против отказа от изучения английского в школе Только 9% родителей поддерживают инициативу депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева, который предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе
 
Как проходил приговор Владимиру Кара-Мурзе
blogЗоя Светова    18.04 14:00 |  число просмотров 7743
Как проходил приговор Владимиру Кара-Мурзе Стало понятно, что в зал N 421 специально запустили практикантов, чтобы уже никто другой туда попасть не смог. Так обычно делали в советское время во время процессов над советскими диссидентами
 
О пожилых родственниках
blogИрина Воробьева    18.04 13:37 |  число просмотров 7788
О пожилых родственниках Если вы надолго уезжаете и остаются ваши пожилые родственники, вот что вам нужно предусмотреть
 
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Цитаты дня
" Главный разведчик страны, глава СВР Нарышкин как-то хреново готов к допросам. Расколется на первом же. Больно смотреть "
21.02 |
blog Maxim Dbar
" Нечастое зрелище подарили нам члены Совета безопасности РФ – круговая порука в прямом эфире. Завтра покажут художественное кино «Военторг наделяет международной правосубъектностью своих клиентов». "
21.02 |
blog www.facebook.com
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Геннадий Бочаров  19.05 12:17 |  число просмотров 2393
Спас 20 человек из тонущего троллейбуса Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения одиннадцатикратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона Европы и семикратного чемпиона СССР по скоростному подводному плаванию Шаварша Карапетяна.
Поедем без спутников
Отделы медиа и телекоммуникаций, бизнеса, потребительского рынка  19.05 12:13 |  число просмотров 1931
Поедем без спутников Помехи GPS в центре Москвы сохраняются и продолжают серьезно влиять на работу бизнеса и жизнь граждан. Наиболее открыто проблемы признают сервисы заказа такси и каршеринга, которым пришлось ввести дополнительные, «ручные» проверки местоположения. В отдельных сферах ситуацию облегчает расчет координат по наземному оборудованию.
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 13457
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Умерла Инна Чурикова
15.01 |  число просмотров 6517
Умерла Инна Чурикова
Умерла великая актриса Инна Чурикова, сыгравшая в фильмах «Морозко», «Я шагаю по Москве», «В огне брода нет», "Старшая сестра", «Тридцать три», «Начало», «Тема», «Прошу слова», "Васса", «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», сериалы «Идиот» и «В круге первом», в спектаклях «Гамлет» Тарковского и «Иванов» Захарова.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 15371
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 14266
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 84715
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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