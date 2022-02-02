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|Россия - страна котов (Источник)
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|8.11 13:24 |
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|Анна Левченко 17.11 11:25 | 693
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|Блок на негатив - тема, которой промышляли многие раскрученные каналы. Тут коса на камень нашла только потому, что были затронуты интересы очень крупного бизнесмена, если не сказать, олигарха? И это его люди порешали вопросики
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|Зураб Альбертович 8.11 12:59 | 922
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|Если вы нашли "мертвого" ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро...
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|Сладков 8.11 12:53 | 1026
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|Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным
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|Илья Сачков 25.10 08:54 | 1406
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|Я развёрнуто и на полном серьезе готов помочь всем интересующимся темой поддержки «единорогов» советом о том, что не так с нашими «единорогами». Совет можно получить по адресу г. Москва, Лефортовский Вал, д. 5 а/я 201, ФКУ СИЗО-2
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|vk.com 19.10 13:21 | 1592
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|В силу специфики этой категории и роста её численности она становится уже не частной проблемой каждого СИЗО или ИК, а системной проблемой властей. То есть такой проблемой, на которую необходимо реагировать
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|Петр Милосердов 19.05 10:33 | 6598
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|Небольшой аналитический доклад в четырёх частях о том, какие политические силы примут участие в выборах, какие у них сильные и слабые стороны
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|Алексей Федяров 1.05 18:31 | 7435
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|Никто, с кем бы я ни говорил - судьи, прокуроры, адвокаты, следователи (в том числе ФСБ), не может сказать точно, где границы определения этого преступления
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|Наука и университеты 1.05 18:16 | 8617
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|Только 9% родителей поддерживают инициативу депутата Госдумы РФ Султана Хамзаева, который предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе
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|Зоя Светова 18.04 14:00 | 7743
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|Стало понятно, что в зал N 421 специально запустили практикантов, чтобы уже никто другой туда попасть не смог. Так обычно делали в советское время во время процессов над советскими диссидентами
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|Ирина Воробьева 18.04 13:37 | 7788
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|Если вы надолго уезжаете и остаются ваши пожилые родственники, вот что вам нужно предусмотреть
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15.01 |
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|Умерла великая актриса Инна Чурикова, сыгравшая в фильмах «Морозко», «Я шагаю по Москве», «В огне брода нет», "Старшая сестра", «Тридцать три», «Начало», «Тема», «Прошу слова», "Васса", «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», сериалы «Идиот» и «В круге первом», в спектаклях «Гамлет» Тарковского и «Иванов» Захарова.