|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Скат media 17.01 13:25 | 230
|
|Псковский депутат запросил у администрации президента ответ об издании указа о завершении «частичной» мобилизации. Ему сообщили, что мобилизация продолжается.
|
|
|Лидия Михальченко 15.01 19:36 | 398
|
|В поисках безопасного места чеченцы со средины осени едут в Турцию, а оттуда в Хорватию через безвизовую Боснию. Увы, Европа, так поддерживающая Украину во многом другом, здесь бывает настроена иначе
|
|
|Михаил Виноградов 15.01 19:24 | 373
|
|Вот какие кандидаты претендуют на пост президента Чехии - скоро там пройдут выборы
|
|
|Александра Архипова 15.01 19:13 | 2003
|
|Читатели присылают страшилку. Якобы украинка звонит детям и, убедившись, что взрослых нет, просит открыть газ. Это история стремительно начала распространяться в соцсетях - родители начали паниковать.
|
|
|Dmitry Front 15.01 19:09 | 372
|
|Работа Бориса Матросова «Счастье не за горами», которая в 2008 году возникла в Перми и даже явилась художественным акцентом в фильме «Географ глобус пропил», теперь размещена на танках, которые едут брать свой вечный «Берлин», попав в петлю времени
|