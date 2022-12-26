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Прощай, Макдональдс!
10.03 число просмотров 2761 число записей 3
 
Бедная Камила
12.02 число просмотров 2014 число записей 4
 
Чеченские угрозы
3.02 число просмотров 3046 число записей 10
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 5577 число записей 6
 
События в Казахстане
12.01 число просмотров 2313 число записей 16
 
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Умерла Инна Чурикова
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Закон для негодяев
15.01 число просмотров 220 число записей 4
 
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Посты дня
Администрация президента: "Действие указа о мобилизации продолжается"
blogСкат media    17.01 13:25 |  число просмотров 230
Администрация президента: "Действие указа о мобилизации продолжается" Псковский депутат запросил у администрации президента ответ об издании указа о завершении «частичной» мобилизации. Ему сообщили, что мобилизация продолжается.
 
Как чеченских беженцев встречают в Европе
blogЛидия Михальченко    15.01 19:36 |  число просмотров 398
Как чеченских беженцев встречают в Европе В поисках безопасного места чеченцы со средины осени едут в Турцию, а оттуда в Хорватию через безвизовую Боснию. Увы, Европа, так поддерживающая Украину во многом другом, здесь бывает настроена иначе
 
Что там у чехов
blogМихаил Виноградов    15.01 19:24 |  число просмотров 373
Что там у чехов Вот какие кандидаты претендуют на пост президента Чехии - скоро там пройдут выборы
 
Воображаемая диверсия украинских спецслужб: как украинцы не заставляли открывать детей газ дома
blogАлександра Архипова    15.01 19:13 |  число просмотров 2003
Воображаемая диверсия украинских спецслужб: как украинцы не заставляли открывать детей газ дома Читатели присылают страшилку. Якобы украинка звонит детям и, убедившись, что взрослых нет, просит открыть газ. Это история стремительно начала распространяться в соцсетях - родители начали паниковать.
 
Художники в Зазеркалье
blogDmitry Front    15.01 19:09 |  число просмотров 372
Художники в Зазеркалье Работа Бориса Матросова «Счастье не за горами», которая в 2008 году возникла в Перми и даже явилась художественным акцентом в фильме «Географ глобус пропил», теперь размещена на танках, которые едут брать свой вечный «Берлин», попав в петлю времени
 
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Выбор редактора
Обошел ли Чебурашка Аватар
blogИлья Шепелин    15.01 16:48 |  число просмотров 404
Обошел ли Чебурашка Аватар Аватар в России собрал $120 млн. А если рублевые сборы Чебурашки пересчитать в валюту – получится всего $57 млн.
 
"Как подкову, дарит за указом указ"
blogШлейнов Роман    26.12 12:03 |  число просмотров 1017
"Как подкову, дарит за указом указ" Указ Владимира Путина о защите традиционных ценностей -- это бесподобно. Смесь Ирана, Саудовской Аравии и Северной Кореи, где за духовностью следят из спецслужб.
 
Мобилизованные умирают прямо на призывных пунктах
blogПавел Чиков    4.10 09:15 |  число просмотров 1906
Мобилизованные умирают прямо на призывных пунктах Минимум шесть мобилизованных погибли за последние дни в полиции, на призывном либо сборном пунктах
 
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов?
blogЯков Миркин    28.08 12:28 |  число просмотров 2270
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов? Ответ - при быстром, уверенном снижении доходов населения не менее, чем в 2 раза. Как измерить? Хотя бы в Упал камнем? Сократился в 2 – 3 раза? Жди, что массы выйдут на улицу и начнут терзать власти, и еще большой вопрос – удержатся ли они на месте.
 
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Цитаты дня
" Главный разведчик страны, глава СВР Нарышкин как-то хреново готов к допросам. Расколется на первом же. Больно смотреть "
21.02 |
blog Maxim Dbar
" Нечастое зрелище подарили нам члены Совета безопасности РФ – круговая порука в прямом эфире. Завтра покажут художественное кино «Военторг наделяет международной правосубъектностью своих клиентов». "
21.02 |
blog www.facebook.com
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
«Россию хотят превратить в Московию». Николай Патрушев — о Западе и Украине
Николай Патрушев  15.01 20:18 |  число просмотров 278
«Россию хотят превратить в Московию». Николай Патрушев — о Западе и Украине На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми.
"Наши люди, наша земля, наша правда"
Дмитрий Медведев  26.12 14:22 |  число просмотров 899
"Наши люди, наша земля, наша правда" Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому.
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 10676
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 11183
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 11774
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 11269
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 67943
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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