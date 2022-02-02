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|Яков Миркин 28.08 12:28 | 201
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|Ответ - при быстром, уверенном снижении доходов населения не менее, чем в 2 раза. Как измерить? Хотя бы в Упал камнем? Сократился в 2 – 3 раза? Жди, что массы выйдут на улицу и начнут терзать власти, и еще большой вопрос – удержатся ли они на месте.
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|Илья Бер 28.08 12:09 | 225
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|Вы уже, наверное, видели публикации о том, что сгоревшая Дарья Дугина лежала в гробу целая и невредимая, а значит всё это голимая постановка. Или что в автомобиле сгорел кто-то другой. Или что погибших было двое. Или что она вообще жива, а перед нами разыгрывается глобальный спектакль
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|Сталингулаг 20.08 13:51 | 308
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|В городе Салехарде, административном центре ЯНАО, покойников поделили на три категории, предложив для каждой из них свой пакет услуг и цену
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|Аббас Галлямов 20.08 12:37 | 311
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|в ходе вчерашней встречи с Путиным Памфилова вполне могла продвигать позитивную повестку - говорить собственно о выборах, а не на врагов жаловаться. Тем не менее, она только последним и занималась
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|Сергей Росс 20.08 12:26 | 291
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|Вспомните, как выглядит ваша школа? Помимо того, что наши школы — просто неэстетичное зрелище, мне всегда казалось, что такая среда жутко вредит учебному процессу, успеваемости, благополучию учеников и учителей
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|Vladimir Veksler 4.08 19:31 | 549
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|Люто, бешено аплодирую постановлению российского кабмина от 26 июля 2022 года № 1330 о создании магазинов беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а главное - сотрудников международных организаций, расположенных в России
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|Авиаторщина 4.08 19:24 | 543
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|«Аэрофлот» не выпускал письменных рекомендаций, но он устно попросил пилотов экономнее использовать тормоза, а на длинных ВПП «можно и без них»
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|Дмитрий Грин 23.07 21:27 | 529
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|Задача не только сделать правильный бизнес. Важно сделать его на правильном рынке
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|Виталий Рувинский 27.05 20:17 | 1030
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|Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем.
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|Переседов Илья 14.04 17:30 | 1427
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|Одна из главных загадок последнего месяца — молчание матерей. По всей России есть «значительное» число семей, которые потеряли сыновей, ушедших служить по контракту. Или, как минимум, потеряли с ними связь.
Но мы не видим и не слышим их.
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