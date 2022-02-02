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Бедная Камила
12.02 число просмотров 1346 число записей 4
 
Чеченские угрозы
3.02 число просмотров 2359 число записей 10
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 4867 число записей 6
 
События в Казахстане
12.01 число просмотров 1665 число записей 16
 
Московская "Магистраль"
30.11 число просмотров 2767 число записей 4
 
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Посты дня
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов?
blogЯков Миркин    28.08 12:28 |  число просмотров 201
Когда в государстве начинается бунт? А власти выходят из берегов? Ответ - при быстром, уверенном снижении доходов населения не менее, чем в 2 раза. Как измерить? Хотя бы в Упал камнем? Сократился в 2 – 3 раза? Жди, что массы выйдут на улицу и начнут терзать власти, и еще большой вопрос – удержатся ли они на месте.
 
О конспирологии вокруг смертии Дарьи Дугиной
blogИлья Бер    28.08 12:09 |  число просмотров 225
О конспирологии вокруг смертии Дарьи Дугиной Вы уже, наверное, видели публикации о том, что сгоревшая Дарья Дугина лежала в гробу целая и невредимая, а значит всё это голимая постановка. Или что в автомобиле сгорел кто-то другой. Или что погибших было двое. Или что она вообще жива, а перед нами разыгрывается глобальный спектакль
 
"Эконом" — погребение для нищих и атеистов
blogСталингулаг    20.08 13:51 |  число просмотров 308
"Эконом" — погребение для нищих и атеистов В городе Салехарде, административном центре ЯНАО, покойников поделили на три категории, предложив для каждой из них свой пакет услуг и цену
 
Вечная истерика в какой-то момент надоест
blogАббас Галлямов    20.08 12:37 |  число просмотров 311
Вечная истерика в какой-то момент надоест в ходе вчерашней встречи с Путиным Памфилова вполне могла продвигать позитивную повестку - говорить собственно о выборах, а не на врагов жаловаться. Тем не менее, она только последним и занималась
 
Вид школы влияет на успеваемость
blogСергей Росс    20.08 12:26 |  число просмотров 291
Вид школы влияет на успеваемость Вспомните, как выглядит ваша школа? Помимо того, что наши школы — просто неэстетичное зрелище, мне всегда казалось, что такая среда жутко вредит учебному процессу, успеваемости, благополучию учеников и учителей
 
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Выбор редактора
Магазины "Березка" возвращаются
blogVladimir Veksler    4.08 19:31 |  число просмотров 549
Магазины "Березка" возвращаются Люто, бешено аплодирую постановлению российского кабмина от 26 июля 2022 года № 1330 о создании магазинов беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а главное - сотрудников международных организаций, расположенных в России
 
Российские авиакомпании рекомендовали пилотам поменьше использовать тормоза при посадке и рулении
blogАвиаторщина    4.08 19:24 |  число просмотров 543
Российские авиакомпании рекомендовали пилотам поменьше использовать тормоза при посадке и рулении «Аэрофлот» не выпускал письменных рекомендаций, но он устно попросил пилотов экономнее использовать тормоза, а на длинных ВПП «можно и без них»
 
Как я потерял 1 миллиард долларов. Цена одного решения
blogДмитрий Грин    23.07 21:27 |  число просмотров 529
Как я потерял 1 миллиард долларов. Цена одного решения Задача не только сделать правильный бизнес. Важно сделать его на правильном рынке
 
Есть Русь. Просто Русь
blogВиталий Рувинский    27.05 20:17 |  число просмотров 1030
Есть Русь. Просто Русь Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем.
 
Темная сторона социального государства
blogПереседов Илья    14.04 17:30 |  число просмотров 1427
Темная сторона социального государства Одна из главных загадок последнего месяца — молчание матерей. По всей России есть «значительное» число семей, которые потеряли сыновей, ушедших служить по контракту. Или, как минимум, потеряли с ними связь. Но мы не видим и не слышим их.
 
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Цитаты дня
" Главный разведчик страны, глава СВР Нарышкин как-то хреново готов к допросам. Расколется на первом же. Больно смотреть "
21.02 |
blog Maxim Dbar
" Нечастое зрелище подарили нам члены Совета безопасности РФ – круговая порука в прямом эфире. Завтра покажут художественное кино «Военторг наделяет международной правосубъектностью своих клиентов». "
21.02 |
blog www.facebook.com
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
«В России активизм — это экзистенциальный, героический выбор»
Кононов Николай  20.08 16:57 |  число просмотров 641
«В России активизм — это экзистенциальный, героический выбор» Философ Артемий Магун — об истоках войны в Украине, запросе на новый Интернационал и объединении стран в мировое государство
Отличники стране больше не нужны: раскрыта изнанка и несправедливости при поступлении в ВУЗ
Дина Карпицкая  10.08 10:00 |  число просмотров 1175
Отличники стране больше не нужны: раскрыта изнанка и несправедливости при поступлении в ВУЗ Спецкор «КП» на примере своей дочери-выпускницы убедилась: красный диплом и золотая медаль стали значить для поступления в вуз или колледж меньше, чем волонтерство или значок ГТО
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 7184
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 7658
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 7773
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 7798
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 58468
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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