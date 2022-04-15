|
Реклама
Подождите.
Самое читаемое
Прислать свою ссылку
|
|
|
|Андрей Зубов 15.04 09:02 | 664
|
| Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более, если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели
|
|
|Переседов Илья 14.04 17:30 | 674
|
|Одна из главных загадок последнего месяца — молчание матерей. По всей России есть «значительное» число семей, которые потеряли сыновей, ушедших служить по контракту. Или, как минимум, потеряли с ними связь.
Но мы не видим и не слышим их.
|
|
|Михаил Шишкин 31.03 07:20 | 1219
|
|Две попытки ввести демократическое устройство общества в России провалились. Первая русская демократия в 1917 году продержалась несколько месяцев. Вторая, в 90-е, кое-как протянула несколько лет. Каждый раз, когда моя страна делает попытку начать новую жизнь со свободными выборами, парламентом, республикой, она просыпается в тоталитарной империи
|
|
|Victoria Ivleva-Yorke 10.03 10:18 | 1564
|
|Этот страшный текст - свидетельство очевидца. Он написан Петром Андрющенко, сотрудником Рады города Мариуполя. Все описанное происходит сейчас, сегодня.
Я бы хотела, чтобы каждый житель России прочитал его
|
|
|www.facebook.com 10.03 10:13 | 1332
|
|Президент и Правительство экстренно ищут способы, как помочь богатым и очень богатым людям за счет государственного бюджета
|