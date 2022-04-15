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Бедная Камила
12.02 число просмотров 903 число записей 4
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 4408 число записей 6
 
События в Казахстане
12.01 число просмотров 1231 число записей 16
 
Московская "Магистраль"
30.11 число просмотров 2373 число записей 4
 
Рабы QR-кода
30.11 число просмотров 2565 число записей 6
 
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Посты дня
Бесславный конец "Славы"
blogАндрей Зубов    15.04 09:02 |  число просмотров 664
Бесславный конец "Славы" Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более, если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели
 
Темная сторона социального государства
blogПереседов Илья    14.04 17:30 |  число просмотров 674
Темная сторона социального государства Одна из главных загадок последнего месяца — молчание матерей. По всей России есть «значительное» число семей, которые потеряли сыновей, ушедших служить по контракту. Или, как минимум, потеряли с ними связь. Но мы не видим и не слышим их.
 
Путин - симптом, а не болезнь
blogМихаил Шишкин    31.03 07:20 |  число просмотров 1219
Путин - симптом, а не болезнь Две попытки ввести демократическое устройство общества в России провалились. Первая русская демократия в 1917 году продержалась несколько месяцев. Вторая, в 90-е, кое-как протянула несколько лет. Каждый раз, когда моя страна делает попытку начать новую жизнь со свободными выборами, парламентом, республикой, она просыпается в тоталитарной империи
 
Мариуполь. Блокада.
blogVictoria Ivleva-Yorke    10.03 10:18 |  число просмотров 1564
Мариуполь. Блокада. Этот страшный текст - свидетельство очевидца. Он написан Петром Андрющенко, сотрудником Рады города Мариуполя. Все описанное происходит сейчас, сегодня. Я бы хотела, чтобы каждый житель России прочитал его
 
Пока над миллионами нависает угроза безработицы
www.facebook.com    10.03 10:13 |  число просмотров 1332
Пока над миллионами нависает угроза безработицы Президент и Правительство экстренно ищут способы, как помочь богатым и очень богатым людям за счет государственного бюджета
 
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Выбор редактора
Вслед за СМИ пришли за выборами
blogDmitry Nesterov    10.03 10:06 |  число просмотров 1201
Вслед за СМИ пришли за выборами Война -- удобное время властвующих элит проворачивать самые темные дела. Российские власти уже обнулили свободу слова, возможности свободного распространения информации и де факто отменили часть гражданских прав. В ближайшее время они собираются развить наступление и лишить многострадальные российские выборы
 
Война проиграна
blogKirill Rogov    9.03 22:51 |  число просмотров 1139
Война проиграна Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии. И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.
 
Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну
www.facebook.com    1.03 16:14 |  число просмотров 1588
Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну Вот что имеет сообщить своим читателям Юваль Харари, самый популярный иностранный автор на территории России в категории нон-фикшн.
 
Кремль перешел в режим ускоренной самоликвидации
www.facebook.com    1.03 10:50 |  число просмотров 1508
Кремль перешел в режим ускоренной самоликвидации Вор может убить за деньги. Умереть за них — нет. Психологически кремлевская братва как была, так и осталась примитивными гопниками
 
Мега-Афганистан: пять контуров катастрофы
blogKirill Rogov    28.02 10:46 |  число просмотров 1341
Мега-Афганистан: пять контуров катастрофы Война уже проиграна. Войну надо остановить. Мы понесем значительные экономические и политические потери. Но это гораздо-гораздо лучше того, что нам грозит в других сценариях
 
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Цитаты дня
" Главный разведчик страны, глава СВР Нарышкин как-то хреново готов к допросам. Расколется на первом же. Больно смотреть "
21.02 |
blog Maxim Dbar
" Нечастое зрелище подарили нам члены Совета безопасности РФ – круговая порука в прямом эфире. Завтра покажут художественное кино «Военторг наделяет международной правосубъектностью своих клиентов». "
21.02 |
blog www.facebook.com
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Легкая игра: почему дело подростков о подготовке теракта в Minecraft не последнее
Алексей Федяров  17.02 01:39 |  число просмотров 1472
Легкая игра: почему дело подростков о подготовке теракта в Minecraft не последнее Простота, с которой можно раскрыть и доказать в суде «подготовку к теракту», пусть даже почти неотличимую от подростковых игр, становится опасным соблазном для силовиков
Прогнозы кровожадных политологов
Михаил Михайлович Ходаренок  7.02 09:43 |  число просмотров 2042
Прогнозы кровожадных политологов О восторженных ястребах и торопливых кукушках
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 3069
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 3558
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 3210
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 3655
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 48887
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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АПН Северо-Запад Новая газета
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