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|Victoria Ivleva-Yorke 10.03 10:18 | 351
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|Этот страшный текст - свидетельство очевидца. Он написан Петром Андрющенко, сотрудником Рады города Мариуполя. Все описанное происходит сейчас, сегодня.
Я бы хотела, чтобы каждый житель России прочитал его
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|www.facebook.com 10.03 10:13 | 286
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|Президент и Правительство экстренно ищут способы, как помочь богатым и очень богатым людям за счет государственного бюджета
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|Dmitry Nesterov 10.03 10:06 | 260
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|Война -- удобное время властвующих элит проворачивать самые темные дела. Российские власти уже обнулили свободу слова, возможности свободного распространения информации и де факто отменили часть гражданских прав. В ближайшее время они собираются развить наступление и лишить многострадальные российские выборы
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|Kirill Rogov 9.03 22:51 | 278
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|Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии. И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.
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|www.facebook.com 9.03 22:47 | 238
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|Хочется быть полезным.
Я подрядился обходить этажи. Тема мародёрства всплыла почти сразу, и хоть я пока ни одного такого не встречал, в военном положении их можно убивать. Ну или задерживать.
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