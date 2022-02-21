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Бедная Камила
12.02 число просмотров 684 число записей 4
 
Блогеры против: Яндекс-такси
1.02 число просмотров 3960 число записей 6
 
События в Казахстане
12.01 число просмотров 1074 число записей 16
 
Московская "Магистраль"
30.11 число просмотров 2182 число записей 4
 
Рабы QR-кода
30.11 число просмотров 2387 число записей 6
 
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То, что нельзя называть войной
10.03 число просмотров 1364 число записей 29
 
Бедная Камила
12.02 число просмотров 684 число записей 4
 
Прощай, Макдональдс!
10.03 число просмотров 280 число записей 3
 
Что будет с экономикой?
10.03 число просмотров 251 число записей 8
 
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Посты дня
Мариуполь. Блокада.
blogVictoria Ivleva-Yorke    10.03 10:18 |  число просмотров 351
Мариуполь. Блокада. Этот страшный текст - свидетельство очевидца. Он написан Петром Андрющенко, сотрудником Рады города Мариуполя. Все описанное происходит сейчас, сегодня. Я бы хотела, чтобы каждый житель России прочитал его
 
Пока над миллионами нависает угроза безработицы
www.facebook.com    10.03 10:13 |  число просмотров 286
Пока над миллионами нависает угроза безработицы Президент и Правительство экстренно ищут способы, как помочь богатым и очень богатым людям за счет государственного бюджета
 
Вслед за СМИ пришли за выборами
blogDmitry Nesterov    10.03 10:06 |  число просмотров 260
Вслед за СМИ пришли за выборами Война -- удобное время властвующих элит проворачивать самые темные дела. Российские власти уже обнулили свободу слова, возможности свободного распространения информации и де факто отменили часть гражданских прав. В ближайшее время они собираются развить наступление и лишить многострадальные российские выборы
 
Война проиграна
blogKirill Rogov    9.03 22:51 |  число просмотров 278
Война проиграна Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии. И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.
 
Многоэтажка в Киеве
www.facebook.com    9.03 22:47 |  число просмотров 238
Многоэтажка в Киеве Хочется быть полезным. Я подрядился обходить этажи. Тема мародёрства всплыла почти сразу, и хоть я пока ни одного такого не встречал, в военном положении их можно убивать. Ну или задерживать.
 
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Выбор редактора
Это не наша война
blogDmitry Glukhovsky    9.03 22:16 |  число просмотров 277
Это не наша война Этой войны не хотели простые люди, которые за нее будут платить своими головами. Своими распавшимися, разрушенными семьями. Этой войны не хотел бизнес, который за нее будет платить крахом
 
Война всё ближе
blogAlexandra Garmazhapova    9.03 17:42 |  число просмотров 304
Война всё ближе Цыбикжап Бадмаев. 12 февраля отпраздновал своё 24-летие, а 25 февраля погиб на Украине
 
Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну
www.facebook.com    1.03 16:14 |  число просмотров 729
Почему Владимир Путин уже проиграл эту войну Вот что имеет сообщить своим читателям Юваль Харари, самый популярный иностранный автор на территории России в категории нон-фикшн.
 
Кремль перешел в режим ускоренной самоликвидации
www.facebook.com    1.03 10:50 |  число просмотров 668
Кремль перешел в режим ускоренной самоликвидации Вор может убить за деньги. Умереть за них — нет. Психологически кремлевская братва как была, так и осталась примитивными гопниками
 
Мега-Афганистан: пять контуров катастрофы
blogKirill Rogov    28.02 10:46 |  число просмотров 588
Мега-Афганистан: пять контуров катастрофы Война уже проиграна. Войну надо остановить. Мы понесем значительные экономические и политические потери. Но это гораздо-гораздо лучше того, что нам грозит в других сценариях
 
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Цитаты дня
" Главный разведчик страны, глава СВР Нарышкин как-то хреново готов к допросам. Расколется на первом же. Больно смотреть "
21.02 |
blog Maxim Dbar
" Нечастое зрелище подарили нам члены Совета безопасности РФ – круговая порука в прямом эфире. Завтра покажут художественное кино «Военторг наделяет международной правосубъектностью своих клиентов». "
21.02 |
blog www.facebook.com
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
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Статьи дня
Легкая игра: почему дело подростков о подготовке теракта в Minecraft не последнее
Алексей Федяров  17.02 01:39 |  число просмотров 455
Легкая игра: почему дело подростков о подготовке теракта в Minecraft не последнее Простота, с которой можно раскрыть и доказать в суде «подготовку к теракту», пусть даже почти неотличимую от подростковых игр, становится опасным соблазном для силовиков
Прогнозы кровожадных политологов
Михаил Михайлович Ходаренок  7.02 09:43 |  число просмотров 798
Прогнозы кровожадных политологов О восторженных ястребах и торопливых кукушках
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 2273
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 2745
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 2195
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 2802
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 45971
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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