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Сюжеты
Русский Нобель
11.10 число просмотров 2168 число записей 7
 
Космическое кино
6.10 число просмотров 2073 число записей 6
 
Протесты 21 апреля
25.04 число просмотров 4173 число записей 7
 
Возвращение Навального
18.01 число просмотров 6190 число записей 9
 
Отравление Навального
21.12 число просмотров 7221 число записей 12
 
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Не смотри наверх! Don't look up!
28.12 число просмотров 172 число записей 7
 
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Посты дня
"Является ли злом существование ада" за 742 тысячи рублей
www.facebook.com    30.12 17:53 |  число просмотров 220
"Является ли злом существование ада" за 742 тысячи рублей Институт Философии РАН за миллионы рублей закупает научные работы о проблемах ада, зла и греха. Срочность закупки объясняется чрезвычайной ситуацией
 
Небольшая аналитика про ТВ программу двух главных телеканалов на 31 декабря
www.facebook.com    28.12 14:25 |  число просмотров 397
Небольшая аналитика про ТВ программу двух главных телеканалов на 31 декабря 9 фильмов из 16(50%) фильмов выпущены в эпоху руководства страной Л.И. Брежнева, 4 из 16(25%) выпущены в эпоху Н.С. Хрущева
 
Что делает государство, чтобы предотвратить напрасные смерти?
www.facebook.com    28.12 13:53 |  число просмотров 264
Что делает государство, чтобы предотвратить напрасные смерти? В прошлом году на 60 % выросло количество передозировок со смертельным исходом. Как правило, передозировки - от синтетических опиатов. Умирают люди, наши близкие, чьи то дети, родители, друзья и подруги, коллеги и партнёры
 
А вы заметили что всё подорожало?
www.facebook.com    26.12 14:06 |  число просмотров 411
А вы заметили что всё подорожало? Зарплаты же не успевают за ростом. Мы всегда старались повышать зарплаты своим сотрудникам и соответственно цены клиентам, но у меня такое впечатление что в этом году даже мы не успеваем
 
4 года – это средний реальный срок, который получают полицейские, пытавшие людей
www.facebook.com    25.12 09:43 |  число просмотров 434
4 года – это средний реальный срок, который получают полицейские, пытавшие людей Четыре года в колонии – такой срок получил столичный студент, который пьяным помочился на стенд с фото ветерана ВОВ
 
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Выбор редактора
Показательная история в МГЛУ им. Тореза
www.facebook.com    22.12 16:49 |  число просмотров 433
Показательная история в МГЛУ им. Тореза Ирина Краева – типичный современный российский ректор, а студенты МГЛУ – молодцы, что хотя бы попытались отстоять свои интересы
 
Новый состав Общественного Совета при ФСИН
blogMarina Litvinovich    21.12 15:32 |  число просмотров 393
Новый состав Общественного Совета при ФСИН Мы видим практически полное выхолащивание института, который задумывался как ОБЩЕСТВЕННЫЙ. ФСИН сейчас нуждается в серьезных изменениях, ситуация с пытками это показывает, и сильный общественный совет мог бы помочь решить часть проблем
 
Зверята счастливы, что лес - российский
blogAndrey Shipilov    9.12 09:25 |  число просмотров 1327
Зверята счастливы, что лес - российский Заказали моему приятелю сценарий мультфильма про лисенка, медвежонка и зайчонка, которые живут в лесу... Но заказчик потребовал добавить патриотизма
 
За 20 лет в стране была построена система всеобщего кумовства и покрывательства
www.facebook.com    7.12 10:30 |  число просмотров 720
За 20 лет в стране была построена система всеобщего кумовства и покрывательства Непосредственному руководству шахты нужны экономические показатели выработки (для получения бонусов), судя рассказам шахтеров они заставляли их спускаться в шахту и при повышенной концентрации метана
 
Мой сын Алексей оказался заложником системы и Андрея Курпатова
www.facebook.com    7.12 10:12 |  число просмотров 1013
Мой сын Алексей оказался заложником системы и Андрея Курпатова Я прошу прекратить беззаконие, и тот водевиль который устраивает обиженный и брошенный Курпатов из мести моему сыну. Под удар поставлена жизнь моего сына и всей семьи
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Посмотрела 1:16 из двух с лишним часов Don’t Look Up и должна сказать, что пока это самый страшный из всех фильмов ужасов, которые я видела в жизни. "
28.12 |
blog www.facebook.com
" Получение Нобелевской премии вносит Муратова в реестр иноагентов? "
9.10 |
blog Юлия Ильинская
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Жизнь и смерть Жени Ипатова, столкнувшегося с несправедливостью
Андрей Карев  26.12 14:20 |  число просмотров 182
Жизнь и смерть Жени Ипатова, столкнувшегося с несправедливостью Странная гибель обычного парня, который перед смертью записал видео о пытках в отделе полиции. Наверное, тоже обычных
Козырная дама
Вера Челищева  19.12 19:42 |  число просмотров 326
Козырная дама Уголовный триллер: взлет и падение банкирши Ольги Миримской, арестованной накануне Басманным судом
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События
Простите, что живая
11.10 |  число просмотров 1667
Простите, что живая
Автомобиль, пассажиркой которого была Собчак, попал в ДТП в Краснодарском крае. В результате аварии 2 женщины погибли. Водитель, везший Собчак, признал свою вину.
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Кино
Космическое кино
6.10 |  число просмотров 2073
Космическое кино
С космодрома Байконур к МКС запущен корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту - актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они будут снимать фильм, один из продюсеров которого - гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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Музыка
Умер Градский
30.11 |  число просмотров 890
Умер Градский
После перенесенного коронавируса и инсульта скончался Александр Градский. Блогеры рассказывают истории знакомства и дружбы с ним.
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Медиа
Русский Нобель
11.10 |  число просмотров 2168
Русский Нобель
Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты - главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира". Итоги премии раскололи российских блогеров.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 42335
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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АПН Северо-Запад Новая газета
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