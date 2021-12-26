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|www.facebook.com 30.12 17:53 | 220
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|Институт Философии РАН за миллионы рублей закупает научные работы о проблемах ада, зла и греха. Срочность закупки объясняется чрезвычайной ситуацией
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|www.facebook.com 28.12 14:25 | 397
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|9 фильмов из 16(50%) фильмов выпущены в эпоху руководства страной Л.И. Брежнева, 4 из 16(25%) выпущены в эпоху Н.С. Хрущева
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|www.facebook.com 28.12 13:53 | 264
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|В прошлом году на 60 % выросло количество передозировок со смертельным исходом. Как правило, передозировки - от синтетических опиатов. Умирают люди, наши близкие, чьи то дети, родители, друзья и подруги, коллеги и партнёры
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|www.facebook.com 26.12 14:06 | 411
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|Зарплаты же не успевают за ростом. Мы всегда старались повышать зарплаты своим сотрудникам и соответственно цены клиентам, но у меня такое впечатление что в этом году даже мы не успеваем
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|www.facebook.com 25.12 09:43 | 434
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|Четыре года в колонии – такой срок получил столичный студент, который пьяным помочился на стенд с фото ветерана ВОВ
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|www.facebook.com 22.12 16:49 | 433
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|Ирина Краева – типичный современный российский ректор, а студенты МГЛУ – молодцы, что хотя бы попытались отстоять свои интересы
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|Marina Litvinovich 21.12 15:32 | 393
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|Мы видим практически полное выхолащивание института, который задумывался как ОБЩЕСТВЕННЫЙ. ФСИН сейчас нуждается в серьезных изменениях, ситуация с пытками это показывает, и сильный общественный совет мог бы помочь решить часть проблем
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|Andrey Shipilov 9.12 09:25 | 1327
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|Заказали моему приятелю сценарий мультфильма про лисенка, медвежонка и зайчонка, которые живут в лесу... Но заказчик потребовал добавить патриотизма
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|www.facebook.com 7.12 10:30 | 720
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|Непосредственному руководству шахты нужны экономические показатели выработки (для получения бонусов), судя рассказам шахтеров они заставляли их спускаться в шахту и при повышенной концентрации метана
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|www.facebook.com 7.12 10:12 | 1013
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|Я прошу прекратить беззаконие, и тот водевиль который устраивает обиженный и брошенный Курпатов из мести моему сыну. Под удар поставлена жизнь моего сына и всей семьи
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