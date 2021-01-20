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|www.facebook.com 26.01 10:05 | 881
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|На Кубе для туристов образовалась прекрасная махинационная схема. По прибытии у всех туристов берут пцр. И вот, прилетает пара туристов, одному из них рисуют в аэропорту пцр+, его везут в обсерватор, максимально затягивают повторный тест
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|Екатерина Шульман 20.01 11:23 | 1165
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|Что такое был Версаль? Принципиально публичное место, ярко освещенный театр множества актеров, круглосуточное реалити-шоу, в центре которого - всесогревающее и к себе притягивающее Солнце, король с его двумя телами, физическим и политическим
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|Andrey Loshak 19.01 09:21 | 1145
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|Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ
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|Марина Литвинович 19.01 09:10 | 1153
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| Давайте немного расскажу про то, что такое СИЗО №99/1 (Кремлёвский централ)
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|Elizaveta Antonova 17.01 20:26 | 1071
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|В 19:44, уже над аэропортом, пилот Александр Соловьев обьявил, что «Внуково» закрыто по техническим причинам, так как некий «самолёт выкатился за взлетно-посадочную полосу»
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|www.facebook.com 31.12 12:16 | 2029
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|Путин подписал несколько законов, которые станут прекрасным новогодним подарком для россиян
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|www.facebook.com 31.12 12:13 | 1982
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|Я понимаю, что медицина наша рухнула под ковидом и, может, это все еще хороший сценарий, у многих было хуже. Но я отец, у меня эмоции
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|Navalny 21.12 17:09 | 2326
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|В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно.
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|www.facebook.com 17.12 10:55 | 3151
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|Символом отравления Навального в репортаже CNN оказался Олег Таякин - координатор команды убийц, проживающий в занюханном подъезде на окраине Москвы
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|Александр Шмелев 17.12 10:50 | 2685
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|Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужегетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли
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