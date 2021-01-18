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Сюжеты
Блогеры против: Билайн
3.12 число просмотров 35936 число записей 86
 
Срок Михаила Ефремова
7.11 число просмотров 3628 число записей 11
 
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию
7.10 число просмотров 2660 число записей 12
 
ШпионоВания
15.09 число просмотров 3818 число записей 9
 
Театральное дело
27.06 число просмотров 3307 число записей 12
 
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Возвращение Навального
18.01 число просмотров 794 число записей 9
 
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Посты дня
Не летайте на Кубу!
www.facebook.com    26.01 10:05 |  число просмотров 881
Не летайте на Кубу! На Кубе для туристов образовалась прекрасная махинационная схема. По прибытии у всех туристов берут пцр. И вот, прилетает пара туристов, одному из них рисуют в аэропорту пцр+, его везут в обсерватор, максимально затягивают повторный тест
 
Это не Зимний и не Версаль!
blogЕкатерина Шульман    20.01 11:23 |  число просмотров 1165
Это не Зимний и не Версаль! Что такое был Версаль? Принципиально публичное место, ярко освещенный театр множества актеров, круглосуточное реалити-шоу, в центре которого - всесогревающее и к себе притягивающее Солнце, король с его двумя телами, физическим и политическим
 
Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей
blogAndrey Loshak    19.01 09:21 |  число просмотров 1145
Теперь на улицы должны выйти сотни тысяч людей Навального, имевшего наглость не только не умереть, но еще и вернуться на родину, предсказуемо отправили за решетку. Бесстыдно, на глазах у всего мира, который нам не указ
 
Куда попал Навальный
blogМарина Литвинович    19.01 09:10 |  число просмотров 1153
Куда попал Навальный Давайте немного расскажу про то, что такое СИЗО №99/1 (Кремлёвский централ)
 
Как самолет Навального развернули в Шереметьево
blogElizaveta Antonova    17.01 20:26 |  число просмотров 1071
Как самолет Навального развернули в Шереметьево В 19:44, уже над аэропортом, пилот Александр Соловьев обьявил, что «Внуково» закрыто по техническим причинам, так как некий «самолёт выкатился за взлетно-посадочную полосу»
 
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Выбор редактора
Вам новогодние подарки!
www.facebook.com    31.12 12:16 |  число просмотров 2029
Вам новогодние подарки! Путин подписал несколько законов, которые станут прекрасным новогодним подарком для россиян
 
Некоторые частные и административные осложнения при болении ковидом
www.facebook.com    31.12 12:13 |  число просмотров 1982
Некоторые частные и административные осложнения при болении ковидом Я понимаю, что медицина наша рухнула под ковидом и, может, это все еще хороший сценарий, у многих было хуже. Но я отец, у меня эмоции
 
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался
blogNavalny    21.12 17:09 |  число просмотров 2326
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно.
 
Российская версия "банальности зла"-2020
www.facebook.com    17.12 10:55 |  число просмотров 3151
Российская версия "банальности зла"-2020 Символом отравления Навального в репортаже CNN оказался Олег Таякин - координатор команды убийц, проживающий в занюханном подъезде на окраине Москвы
 
Неужели им самим не страшно?
blogАлександр Шмелев    17.12 10:50 |  число просмотров 2685
Неужели им самим не страшно? Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужегетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли
 
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Цитаты дня
" Этот арест ведь - открытое признание вины в попытке убийства. Неужто они сами не догоняют? Или нарочно? «Мы и убили-с». "
18.01 |
blog Антон Долин
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
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Статьи дня
Вице-губернаторов обучат легитимности
Андрей Винокуров и др.  18.01 09:23 |  число просмотров 469
Вице-губернаторов обучат легитимности Кураторы внутренней политики из регионов ждут разъяснений, как проводить предстоящую думскую кампанию.
Новые законы в новом году: россиян обложат штрафами и уголовкой
Марина Озерова  13.01 11:40 |  число просмотров 629
Новые законы в новом году: россиян обложат штрафами и уголовкой Новые законы в новом году: россиян обложат штрафами и уголовкой
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События
Поправочное голосование
3.07 |  число просмотров 4676
Поправочное голосование
Центризбирком объявил итоги голосования по поправкам в Конституцию. После обработки 100% протоколов «за» проголосовали 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 65%. Голосование прошло с многочисленными нарушениями.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 7161
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 7452
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 2600
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 24859
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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