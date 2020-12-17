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|Navalny 21.12 17:09 | 421
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|В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно.
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|Artyom Fayzulin 19.12 23:32 | 704
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|Добавлю свои пять копеек в Историю с расследованием отравления Навального - как выпускник Высшей школы милиции с оперативно-розыскной специализацией, и бывший офицер полиции
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|www.facebook.com 17.12 10:55 | 1093
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|Символом отравления Навального в репортаже CNN оказался Олег Таякин - координатор команды убийц, проживающий в занюханном подъезде на окраине Москвы
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|Oleg Tinkov 17.12 10:53 | 748
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|И вот… возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово: ты – МИЛЛИАРДЕР, да еще в долларах…
Ты всем теперь интересен, для обывателя - ты вор и жулик, которому случайно повезло, а как еще оправдать собственную лень?
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|Александр Шмелев 17.12 10:50 | 777
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|Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужегетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли
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|Timur Olevskiy 9.12 09:00 | 1168
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|Я хочу извиниться перед Юлией Навальной и её семьей.
Юлия, я прошу у вас прощения за то, что стал непреднамеренным участником кампании против вашей семьи и породил возможность для слухов и спекуляций
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|Екатерина Мень 4.12 13:12 | 1860
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|Главный мотив такой долгой и содержательной жизни Ирины Антоновой - поддерживать немощного сына. 66-летнего ребенка. И ждать, ждать, когда найдут правильное слово, и когда примут ПРАВИЛО, позволяющее не бояться за его будущее
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|www.facebook.com 3.12 12:54 | 1483
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|Откликнуться на кончину артиста побудили меня те же медийные выкрутасы, которые сопровождают уход известных людей весь этот нескончаемо ужасный год
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|www.facebook.com 1.12 13:34 | 1604
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|Прошу публикацию считать сообщением о преступлении
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|www.facebook.com 1.12 11:41 | 1506
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|У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше – и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру
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|Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец.
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|10.08 |
| Alexander Kynev
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|Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
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|11.05 |
| Вера Афанасьева
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|Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
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|9.03 |
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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