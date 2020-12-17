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Блогеры против: Билайн
3.12 число просмотров 35397 число записей 86
 
В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию
7.10 число просмотров 2464 число записей 12
 
ШпионоВания
15.09 число просмотров 3675 число записей 9
 
Театральное дело
27.06 число просмотров 3174 число записей 12
 
Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 2303 число записей 8
 
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Отравление Навального
21.12 число просмотров 716 число записей 12
 
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Посты дня
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался
blogNavalny    21.12 17:09 |  число просмотров 421
Я позвонил своему убийце. Он во всем признался В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже есть. Это просто невероятно.
 
Это точно не "топтуны"
blogArtyom Fayzulin    19.12 23:32 |  число просмотров 704
Это точно не "топтуны" Добавлю свои пять копеек в Историю с расследованием отравления Навального - как выпускник Высшей школы милиции с оперативно-розыскной специализацией, и бывший офицер полиции
 
Российская версия "банальности зла"-2020
www.facebook.com    17.12 10:55 |  число просмотров 1093
Российская версия "банальности зла"-2020 Символом отравления Навального в репортаже CNN оказался Олег Таякин - координатор команды убийц, проживающий в занюханном подъезде на окраине Москвы
 
Стоило ли оно того?
blogOleg Tinkov    17.12 10:53 |  число просмотров 748
Стоило ли оно того? И вот… возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово: ты – МИЛЛИАРДЕР, да еще в долларах… Ты всем теперь интересен, для обывателя - ты вор и жулик, которому случайно повезло, а как еще оправдать собственную лень?
 
Неужели им самим не страшно?
blogАлександр Шмелев    17.12 10:50 |  число просмотров 777
Неужели им самим не страшно? Напоют Путину злые языки, к примеру, что у Шойгу президентские амбиции появились - и вот уже Кужегетыча везут на лафете: внезапный приступ панкреатита, понимаете ли
 
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Выбор редактора
Я пишу этот пост с тяжелым сердцем
blogTimur Olevskiy    9.12 09:00 |  число просмотров 1168
Я пишу этот пост с тяжелым сердцем Я хочу извиниться перед Юлией Навальной и её семьей. Юлия, я прошу у вас прощения за то, что стал непреднамеренным участником кампании против вашей семьи и породил возможность для слухов и спекуляций
 
Её главное предназначение было - быть мамой
blogЕкатерина Мень    4.12 13:12 |  число просмотров 1860
Её главное предназначение было - быть мамой Главный мотив такой долгой и содержательной жизни Ирины Антоновой - поддерживать немощного сына. 66-летнего ребенка. И ждать, ждать, когда найдут правильное слово, и когда примут ПРАВИЛО, позволяющее не бояться за его будущее
 
Борис Плотников покинул нас
www.facebook.com    3.12 12:54 |  число просмотров 1483
Борис Плотников покинул нас Откликнуться на кончину артиста побудили меня те же медийные выкрутасы, которые сопровождают уход известных людей весь этот нескончаемо ужасный год
 
Как меня судили без доказательств
www.facebook.com    1.12 13:34 |  число просмотров 1604
Как меня судили без доказательств Прошу публикацию считать сообщением о преступлении
 
Убить дракона
www.facebook.com    1.12 11:41 |  число просмотров 1506
Убить дракона У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше – и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру
 
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Цитаты дня
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
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Статьи дня
«Ребята, вы предназначены для войны»
Лилия Яппарова  16.12 10:56 |  число просмотров 340
«Ребята, вы предназначены для войны» Наемник из ЧВК Вагнера написал книгу мемуаров и дал «Медузе» первое в истории интервью о вагнеровцах под своим настоящим именем
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб
Редакция  24.10 12:28 |  число просмотров 1798
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб — это удалось установить в ходе нашего расследования, длившегося больше года. Мы выяснили, кто произвел «Новичок», которым были отравлен Скрипаль, Гебрев и, вероятно, Навальный, какие российские военные и научные институты продолжают работать над этим отравляющим веществом и какие конкретно ученые сопровождали спецоперации ГРУ по отравлению «Новичком».
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События
Поправочное голосование
3.07 |  число просмотров 4340
Поправочное голосование
Центризбирком объявил итоги голосования по поправкам в Конституцию. После обработки 100% протоколов «за» проголосовали 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 65%. Голосование прошло с многочисленными нарушениями.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 6919
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 7215
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 2303
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 23208
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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