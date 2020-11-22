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Блогеры против: Билайн
3.12 число просмотров 35093 число записей 86
 
ШпионоВания
15.09 число просмотров 3490 число записей 9
 
Театральное дело
27.06 число просмотров 3089 число записей 12
 
Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 2060 число записей 8
 
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 2484 число записей 9
 
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Худой мир
11.11 число просмотров 1112 число записей 9
 
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Посты дня
Её главное предназначение было - быть мамой
blogЕкатерина Мень    4.12 13:12 |  число просмотров 164
Её главное предназначение было - быть мамой Главный мотив такой долгой и содержательной жизни Ирины Антоновой - поддерживать немощного сына. 66-летнего ребенка. И ждать, ждать, когда найдут правильное слово, и когда примут ПРАВИЛО, позволяющее не бояться за его будущее
 
Борис Плотников покинул нас
www.facebook.com    3.12 12:54 |  число просмотров 283
Борис Плотников покинул нас Откликнуться на кончину артиста побудили меня те же медийные выкрутасы, которые сопровождают уход известных людей весь этот нескончаемо ужасный год
 
Как меня судили без доказательств
www.facebook.com    1.12 13:34 |  число просмотров 500
Как меня судили без доказательств Прошу публикацию считать сообщением о преступлении
 
Убить дракона
www.facebook.com    1.12 11:41 |  число просмотров 492
Убить дракона У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше – и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру
 
Эти торги надо отменять!
blogNikolai Bobrinsky    22.11 19:31 |  число просмотров 991
Эти торги надо отменять! Мэрия собирается по смехотворной цене вывести 16 соток земли на Воробьевых горах из общего пользования и отдать их в руки частных лиц, которые, разумеется, захотять этот участок застроить. В итоге под смотровой площадкой может появиться новое здание, а к нему придется подводить коммуникации и прокладывать проезд
 
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Выбор редактора
Как действовать, если вы заболели и подозреваете, что это КОВИД
www.facebook.com    17.11 00:20 |  число просмотров 2432
Как действовать, если вы заболели и подозреваете, что это КОВИД Здесь не будет названий лекарств, которые нужно принимать, но будут те, которые принимать точно не нужно
 
Иисус из Назарета, каким увидел его искусственный интеллект XXI века
www.facebook.com    10.11 11:48 |  число просмотров 1795
Иисус из Назарета, каким увидел его искусственный интеллект XXI века Голландский фотограф Бас Утервейк использовал нейросеть Artbreeder, которая на сегодняшний день лучше всех генерирует портреты людей, чтобы создать что-то вроде фотографии Христа
 
К чему приводят переработки у таксистов
blogПетр Шкуматов    10.11 09:30 |  число просмотров 1768
К чему приводят переработки у таксистов Таксисты в Москве и вообще везде гибнут пачками. И уносят с собой пассажиров. Причина простая и уже всем давно известна: это переработки. Таксист находится за рулем минимум (!!!) 12 часов в день, а работает так минимум 6 дней в неделю!
 
Если попал в систему, то она отпускает либо в морг, либо если выздоровел
www.facebook.com    10.11 09:12 |  число просмотров 2091
Если попал в систему, то она отпускает либо в морг, либо если выздоровел Возможности вырваться из больницы при наличии такого желания нет! Возможности вырвать своего родственника оттуда нет! Возможности пообщаться с врачом лично нет! С заведующим тоже нет! Как конкретно лечат пациента неизвестно! Права отказаться от реанимации у пациента нет! Права отказаться от приема препаратов нет! Права умереть дома нет!
 
Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили - сделали министром здравоохранения Омской области
blogНавальный    7.11 21:05 |  число просмотров 1673
Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили - сделали министром здравоохранения Омской области Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение
 
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Цитаты дня
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
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Статьи дня
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб
Редакция  24.10 12:28 |  число просмотров 1253
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб — это удалось установить в ходе нашего расследования, длившегося больше года. Мы выяснили, кто произвел «Новичок», которым были отравлен Скрипаль, Гебрев и, вероятно, Навальный, какие российские военные и научные институты продолжают работать над этим отравляющим веществом и какие конкретно ученые сопровождали спецоперации ГРУ по отравлению «Новичком».
«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
Никита Телиженко  13.08 20:23 |  число просмотров 3022
«Люди лежали живым ковром в лужах крови» Как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
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События
Поправочное голосование
3.07 |  число просмотров 4195
Поправочное голосование
Центризбирком объявил итоги голосования по поправкам в Конституцию. После обработки 100% протоколов «за» проголосовали 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 65%. Голосование прошло с многочисленными нарушениями.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 6767
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 7073
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 2060
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 22402
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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