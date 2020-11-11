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|Екатерина Мень 4.12 13:12 | 164
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|Главный мотив такой долгой и содержательной жизни Ирины Антоновой - поддерживать немощного сына. 66-летнего ребенка. И ждать, ждать, когда найдут правильное слово, и когда примут ПРАВИЛО, позволяющее не бояться за его будущее
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|www.facebook.com 3.12 12:54 | 283
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|Откликнуться на кончину артиста побудили меня те же медийные выкрутасы, которые сопровождают уход известных людей весь этот нескончаемо ужасный год
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|www.facebook.com 1.12 13:34 | 500
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|Прошу публикацию считать сообщением о преступлении
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|www.facebook.com 1.12 11:41 | 492
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|У Александра Лукашенко осталось не так много способов спасти свою жизнь. Либо договариваться с Путиным об убежище, либо спешно инициировать отмену смертной казни. Лучше – и то, и другое. Потому что совершенных преступлений уже более чем достаточно, чтобы получить от суда высшую меру
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|Nikolai Bobrinsky 22.11 19:31 | 991
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|Мэрия собирается по смехотворной цене вывести 16 соток земли на Воробьевых горах из общего пользования и отдать их в руки частных лиц, которые, разумеется, захотять этот участок застроить. В итоге под смотровой площадкой может появиться новое здание, а к нему придется подводить коммуникации и прокладывать проезд
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|www.facebook.com 17.11 00:20 | 2432
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|Здесь не будет названий лекарств, которые нужно принимать, но будут те, которые принимать точно не нужно
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|www.facebook.com 10.11 11:48 | 1795
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|Голландский фотограф Бас Утервейк использовал нейросеть Artbreeder, которая на сегодняшний день лучше всех генерирует портреты людей, чтобы создать что-то вроде фотографии Христа
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|Петр Шкуматов 10.11 09:30 | 1768
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|Таксисты в Москве и вообще везде гибнут пачками. И уносят с собой пассажиров. Причина простая и уже всем давно известна: это переработки. Таксист находится за рулем минимум (!!!) 12 часов в день, а работает так минимум 6 дней в неделю!
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|www.facebook.com 10.11 09:12 | 2091
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|Возможности вырваться из больницы при наличии такого желания нет! Возможности вырвать своего родственника оттуда нет! Возможности пообщаться с врачом лично нет! С заведующим тоже нет! Как конкретно лечат пациента неизвестно! Права отказаться от реанимации у пациента нет! Права отказаться от приема препаратов нет! Права умереть дома нет!
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|Навальный 7.11 21:05 | 1673
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|Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение
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|Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец.
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|10.08 |
| Alexander Kynev
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|Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
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|11.05 |
| Вера Афанасьева
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|Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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