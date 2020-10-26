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|www.facebook.com 10.11 11:48 | 130
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|Голландский фотограф Бас Утервейк использовал нейросеть Artbreeder, которая на сегодняшний день лучше всех генерирует портреты людей, чтобы создать что-то вроде фотографии Христа
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|Петр Шкуматов 10.11 09:30 | 177
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|Таксисты в Москве и вообще везде гибнут пачками. И уносят с собой пассажиров. Причина простая и уже всем давно известна: это переработки. Таксист находится за рулем минимум (!!!) 12 часов в день, а работает так минимум 6 дней в неделю!
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|www.facebook.com 10.11 09:12 | 267
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|Возможности вырваться из больницы при наличии такого желания нет! Возможности вырвать своего родственника оттуда нет! Возможности пообщаться с врачом лично нет! С заведующим тоже нет! Как конкретно лечат пациента неизвестно! Права отказаться от реанимации у пациента нет! Права отказаться от приема препаратов нет! Права умереть дома нет!
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|Навальный 7.11 21:05 | 362
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|Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение
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|Alexander Baunov 7.11 09:33 | 384
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|Величие этого времени состояло в том, что люди хотели, просили, ждали, чтобы над ними смеялись
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|Ilya Klishin 3.11 15:21 | 630
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|Сопредседателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова избили в автозаке, а после отвезли в ОВД и составили на него протокол об участии в несогласованной акции. Это произошло после его встречи с руководством Mail.ru
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|Сергей Белановский 3.11 15:06 | 1300
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|Поездка на "скорой" в любую больницу - 20 тыс. руб. В "плохую" - никаких наценок. В хорошую - большие наценки. В "самую лучшую" - 160 тыс. руб. Выбрали Коммунарку - это 100 тыс. руб. + 20 тыс. сама поездка
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|www.facebook.com 1.11 19:11 | 775
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|Если у вас возникнут проблемы со здоровьем после прививки, то обратиться вам будет некуда, потому что специальных медицинских центров или программ для добровольцев просто нет, лечиться будете за свой счет, компенсацию не получите, а если будете что-то требовать, то вам будут хамить, бросать трубки, игнорировать и всячески уходить от ответственности
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|Boris Titov 27.10 12:00 | 1129
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|Что нам решения «мирного» суда, когда под рукой есть уголовная дубинка? Да, Илья Рахмиэлевич?
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|www.facebook.com 26.10 10:37 | 1726
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|Сейчас на 1.4 миллиарда населения Китая «заражёнными» числится 22 (!) человека и 0 (!) умерших за последний месяц
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|Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец.
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|10.08 |
| Alexander Kynev
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|Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
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|11.05 |
| Вера Афанасьева
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|Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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