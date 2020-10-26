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ШпионоВания
15.09 число просмотров 3348 число записей 9
 
Театральное дело
27.06 число просмотров 2889 число записей 12
 
Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 1797 число записей 8
 
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 2322 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2661 число записей 8
 
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Худой мир
10.11 число просмотров 29 число записей 8
 
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Посты дня
Иисус из Назарета, каким увидел его искусственный интеллект XXI века
www.facebook.com    10.11 11:48 |  число просмотров 130
Иисус из Назарета, каким увидел его искусственный интеллект XXI века Голландский фотограф Бас Утервейк использовал нейросеть Artbreeder, которая на сегодняшний день лучше всех генерирует портреты людей, чтобы создать что-то вроде фотографии Христа
 
К чему приводят переработки у таксистов
blogПетр Шкуматов    10.11 09:30 |  число просмотров 177
К чему приводят переработки у таксистов Таксисты в Москве и вообще везде гибнут пачками. И уносят с собой пассажиров. Причина простая и уже всем давно известна: это переработки. Таксист находится за рулем минимум (!!!) 12 часов в день, а работает так минимум 6 дней в неделю!
 
Если попал в систему, то она отпускает либо в морг, либо если выздоровел
www.facebook.com    10.11 09:12 |  число просмотров 267
Если попал в систему, то она отпускает либо в морг, либо если выздоровел Возможности вырваться из больницы при наличии такого желания нет! Возможности вырвать своего родственника оттуда нет! Возможности пообщаться с врачом лично нет! С заведующим тоже нет! Как конкретно лечат пациента неизвестно! Права отказаться от реанимации у пациента нет! Права отказаться от приема препаратов нет! Права умереть дома нет!
 
Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили - сделали министром здравоохранения Омской области
blogНавальный    7.11 21:05 |  число просмотров 362
Главврача Омской больницы, организовавшего фальсификацию моего диагноза наградили - сделали министром здравоохранения Омской области Путинский социальный лифт: врешь, мошенничаешь, готов на служебный подлог, чтобы угодить начальству - получишь повышение
 
Жванецкий был великий человек ушедшего великого времени
blogAlexander Baunov    7.11 09:33 |  число просмотров 384
Жванецкий был великий человек ушедшего великого времени Величие этого времени состояло в том, что люди хотели, просили, ждали, чтобы над ними смеялись
 
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Выбор редактора
Цивилизованные формы решения проблем? Нет, не слышали...
blogIlya Klishin    3.11 15:21 |  число просмотров 630
Цивилизованные формы решения проблем? Нет, не слышали... Сопредседателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова избили в автозаке, а после отвезли в ОВД и составили на него протокол об участии в несогласованной акции. Это произошло после его встречи с руководством Mail.ru
 
Как попасть в хорошую ковидную больницу?
blogСергей Белановский    3.11 15:06 |  число просмотров 1300
Как попасть в хорошую ковидную больницу? Поездка на "скорой" в любую больницу - 20 тыс. руб. В "плохую" - никаких наценок. В хорошую - большие наценки. В "самую лучшую" - 160 тыс. руб. Выбрали Коммунарку - это 100 тыс. руб. + 20 тыс. сама поездка
 
Я был готов рисковать, став добровольцем для прививки от ковида, но...
www.facebook.com    1.11 19:11 |  число просмотров 775
Я был готов рисковать, став добровольцем для прививки от ковида, но... Если у вас возникнут проблемы со здоровьем после прививки, то обратиться вам будет некуда, потому что специальных медицинских центров или программ для добровольцев просто нет, лечиться будете за свой счет, компенсацию не получите, а если будете что-то требовать, то вам будут хамить, бросать трубки, игнорировать и всячески уходить от ответственности
 
Как поэт Илья Резник уничтожает сеть частных детских садиков
blogBoris Titov    27.10 12:00 |  число просмотров 1129
Как поэт Илья Резник уничтожает сеть частных детских садиков Что нам решения «мирного» суда, когда под рукой есть уголовная дубинка? Да, Илья Рахмиэлевич?
 
Как Китай победил ковид и почему никому об этом не рассказывает?
www.facebook.com    26.10 10:37 |  число просмотров 1726
Как Китай победил ковид и почему никому об этом не рассказывает? Сейчас на 1.4 миллиарда населения Китая «заражёнными» числится 22 (!) человека и 0 (!) умерших за последний месяц
 
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Цитаты дня
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
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Статьи дня
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб
Редакция  24.10 12:28 |  число просмотров 495
Назови мое имя. Кто и как производит в России «Новичок» для спецслужб Россия не только не уничтожила химическое оружие, но и продолжает разрабатывать и производить его для нужд спецслужб — это удалось установить в ходе нашего расследования, длившегося больше года. Мы выяснили, кто произвел «Новичок», которым были отравлен Скрипаль, Гебрев и, вероятно, Навальный, какие российские военные и научные институты продолжают работать над этим отравляющим веществом и какие конкретно ученые сопровождали спецоперации ГРУ по отравлению «Новичком».
«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
Никита Телиженко  13.08 20:23 |  число просмотров 2388
«Люди лежали живым ковром в лужах крови» Как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
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События
Поправочное голосование
3.07 |  число просмотров 3967
Поправочное голосование
Центризбирком объявил итоги голосования по поправкам в Конституцию. После обработки 100% протоколов «за» проголосовали 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 65%. Голосование прошло с многочисленными нарушениями.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 6509
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 6825
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 1797
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 21410
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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