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Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 1302 число записей 8
 
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 2031 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2405 число записей 8
 
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 60347 число записей 118
 
Китайский коронавирус
17.03 число просмотров 4481 число записей 9
 
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Выборы в Беларуси
14.08 число просмотров 1547 число записей 14
 
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Посты дня
Чем вас будут лечить, если вы заболеете ковидом?
www.facebook.com    6.09 21:59 |  число просмотров 221
Чем вас будут лечить, если вы заболеете ковидом? Да-да, за непонятным словом "умифеновир" скрывается наш старый друг - "Арбидол"!
 
Как по копии моего паспорта на меня оформили кредит и обломали мне отпуск
www.facebook.com    31.08 22:28 |  число просмотров 4767
Как по копии моего паспорта на меня оформили кредит и обломали мне отпуск Копии паспорта мы оставляем везде: школы, сады, поликлиники, больницы, при регистрации в отеле, банки при запросе кредитов, при покупке сим-карт и так далее. Вспомните, где лежат копии вашего паспорта? Где хранятся ваши персональные данные? Везде
 
Ура, в России зарегистрирован фризиум!
blogLida Moniava    31.08 21:49 |  число просмотров 534
Ура, в России зарегистрирован фризиум! Теперь любой человек сможет купить этот препарат в аптеке по рецепту за 5 минут. Без всяких федеральных консилиумов, врачебных комиссий, списков, индивидуальных закупок, привлечения Правительства и администрации президента, Объединенного народного фронта и Минздрава. Без подписи Медведева, без звонков зам.министра
 
Реальный масштаб слежки за Навальным просто поражает
blogIlya Yashin    23.08 12:30 |  число просмотров 1281
Реальный масштаб слежки за Навальным просто поражает Главный вопрос — какого черта вообще происходит? Почему сотрудники спецслужб осуществляют слежку за оппозиционным политиком?
 
Я выступлю в защиту омских врачей
www.facebook.com    22.08 20:08 |  число просмотров 1209
Я выступлю в защиту омских врачей Никто специально не выбирал больницу, где главный врач единоросс. Это просто обычная российская больница, там происходило то, что происходит каждый день. Просто вчера все это тюремное настоящее показали в прямом эфире
 
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Выбор редактора
В колоннах едут люди в черной форме без опознавательных знаков
www.facebook.com    17.08 00:33 |  число просмотров 3895
В колоннах едут люди в черной форме без опознавательных знаков Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается
 
Я - пианист и вот что со мной сделали в РОВД
www.facebook.com    14.08 22:05 |  число просмотров 3149
Я - пианист и вот что со мной сделали в РОВД 4 человека били меня дубинками и спрашивали про какую то рацию в моем рюкзаке один из них стоял и смотрел и только потом сказал «Это было не его рация» очень усмехнувшись
 
Ребята, что с вами не так?
blogIlya Yashin    14.08 11:49 |  число просмотров 866
Ребята, что с вами не так? Дома он улыбчивый и любящий семьянин. На площади — садист, получающий удовольствие от охоты на живых людей. Какое-то расщепление личности
 
Я на свободе!
blogMax Solopov    14.08 11:07 |  число просмотров 456
Я на свободе! Я люблю Беларусь! Я горжусь, что этот народ в буквальном смысле часть моей семьи. Пусть не обижаются остальные, но это лучшая версия славян) У них все получится.
 
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Цитаты дня
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
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Статьи дня
«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
Никита Телиженко  13.08 20:23 |  число просмотров 720
«Люди лежали живым ковром в лужах крови» Как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин,  Давид Френкель,  Никита Шулаев,  Анна Козкина  20.05 01:48 |  число просмотров 2027
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 3875
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 6065
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 6391
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 1302
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 18647
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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