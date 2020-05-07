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|Омская больница, куда привезли Навального, попала на страницы в Dailymail, Великобритания (Источник)
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|22.08 20:12 | www.facebook.com
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|www.facebook.com 6.09 21:59 | 221
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|Да-да, за непонятным словом "умифеновир" скрывается наш старый друг - "Арбидол"!
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|www.facebook.com 31.08 22:28 | 4767
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|Копии паспорта мы оставляем везде: школы, сады, поликлиники, больницы, при регистрации в отеле, банки при запросе кредитов, при покупке сим-карт и так далее. Вспомните, где лежат копии вашего паспорта? Где хранятся ваши персональные данные? Везде
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|Lida Moniava 31.08 21:49 | 534
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|Теперь любой человек сможет купить этот препарат в аптеке по рецепту за 5 минут. Без всяких федеральных консилиумов, врачебных комиссий, списков, индивидуальных закупок, привлечения Правительства и администрации президента, Объединенного народного фронта и Минздрава. Без подписи Медведева, без звонков зам.министра
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|Ilya Yashin 23.08 12:30 | 1281
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|Главный вопрос — какого черта вообще происходит? Почему сотрудники спецслужб осуществляют слежку за оппозиционным политиком?
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|www.facebook.com 22.08 20:08 | 1209
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|Никто специально не выбирал больницу, где главный врач единоросс. Это просто обычная российская больница, там происходило то, что происходит каждый день. Просто вчера все это тюремное настоящее показали в прямом эфире
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|Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец.
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|10.08 |
| Alexander Kynev
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|Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
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|11.05 |
| Вера Афанасьева
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|Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
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|9.03 |
| www.facebook.com
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|Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
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|9.03 |
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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