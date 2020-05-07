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Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 1166 число записей 8
 
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 1980 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2355 число записей 8
 
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 60106 число записей 118
 
Китайский коронавирус
17.03 число просмотров 4420 число записей 9
 
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Я/Мы Фургал
28.07 число просмотров 1123 число записей 6
 
Выборы в Беларуси
14.08 число просмотров 1136 число записей 14
 
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Посты дня
Как "переобулись" российские телеканалы на тему Белоруссии
www.facebook.com    18.08 15:29 |  число просмотров 746
Как "переобулись" российские телеканалы на тему Белоруссии Я посмотрела вчерашние выпуски, за понедельник, «Вести» в 20.00 на «России 1» и «Время» на «Первом». Спустя сутки оба госканала переобулись просто стремительно, по сути отказавшись от Лукашенко
 
Ситуация в Беларуси замерла в неустойчивом равновесии
www.facebook.com    17.08 14:02 |  число просмотров 450
Ситуация в Беларуси замерла в неустойчивом равновесии Сейчас самый главный вопрос — что делать дальше? Нужно переходить от митингов на площадях к реальным действиям. И прежде всего — освободить всех заключенных
 
В колоннах едут люди в черной форме без опознавательных знаков
www.facebook.com    17.08 00:33 |  число просмотров 2928
В колоннах едут люди в черной форме без опознавательных знаков Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается
 
Людей, которые защищают родину, почти невозможно ни сломить, ни купить
blogCatherina Gordeeva    16.08 14:52 |  число просмотров 415
Людей, которые защищают родину, почти невозможно ни сломить, ни купить В Башкирии происходит неслыханное: у людей пытаются украсть гору. Не просто — а шихан Куштау. Биться за шихан Куштау, кажется, вышла вся Башкирия
 
Я - пианист и вот что со мной сделали в РОВД
www.facebook.com    14.08 22:05 |  число просмотров 2717
Я - пианист и вот что со мной сделали в РОВД 4 человека били меня дубинками и спрашивали про какую то рацию в моем рюкзаке один из них стоял и смотрел и только потом сказал «Это было не его рация» очень усмехнувшись
 
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Выбор редактора
Объединенные м***и всех стран - страшная сила
www.facebook.com    5.08 16:40 |  число просмотров 710
Объединенные м***и всех стран - страшная сила Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад не проржавел, ему потребовался ремонт и в порт вызвали сварщиков, которые стали вести работы, забив на технику безопасности
 
Москве грозит очередная вырубка
blogIlya Yashin    27.07 11:48 |  число просмотров 797
Москве грозит очередная вырубка Московские власти решили построить новую дорогу вдоль Кутузовского проспекта: платный дублер на восемь полос. Для этого необходимо расчистить площадь и вырубить множество зеленых насаждений
 
Мы даже у себя не можем соблюсти минимальную этическую гигиену
blogSergei Medvedev    24.07 12:12 |  число просмотров 1180
Мы даже у себя не можем соблюсти минимальную этическую гигиену Пока российские гуманитарии грудью встают на защиту Джоан Роулинг, обвиненную в трансфобии, рядом, например, ходит и процветает ее коллега по цеху Захар Прилепин, который год назад на видео хвалился, как его батальон в Донбассе убивал украинцев, был чемпионом по убийствам
 
Где автозаки и быстрые суды?
blogNatalia Loseva    24.07 11:51 |  число просмотров 1273
Где автозаки и быстрые суды? Посмотрела с утра видео кровавых разборок между азербайджанцами и армянами в Москве. У меня вопрос к правоохранительным органам: почему это происходит в моей стране и в городе, где я живу?
 
Это МЫ - источник суверенитета, а не вы!
blogRoman Udot    9.07 23:22 |  число просмотров 1214
Это МЫ - источник суверенитета, а не вы! Глубоко неуважаемые государственные функционеры, уберите свои грязные и жадные руки от нашего суверенитета. В Конституции записано: Носителем суверенитета ... в РФ является ее многонациональный народ
 
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Цитаты дня
" Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец. "
10.08 |
blog Alexander Kynev
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
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Статьи дня
«Люди лежали живым ковром в лужах крови»
Никита Телиженко  13.08 20:23 |  число просмотров 302
«Люди лежали живым ковром в лужах крови» Как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин,  Давид Френкель,  Никита Шулаев,  Анна Козкина  20.05 01:48 |  число просмотров 1625
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 3741
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5943
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 6269
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Конец "Ведомостей"
19.06 |  число просмотров 1166
Конец "Ведомостей"
Все заместители главного редактора, а также значительная часть журналистов уволились из газеты «Ведомости». Они ушли в знак протеста после назначения А.Шмарова главным редактором
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 17931
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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