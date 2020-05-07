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|www.facebook.com 18.08 15:29 | 746
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|Я посмотрела вчерашние выпуски, за понедельник, «Вести» в 20.00 на «России 1» и «Время» на «Первом». Спустя сутки оба госканала переобулись просто стремительно, по сути отказавшись от Лукашенко
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|www.facebook.com 17.08 14:02 | 450
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|Сейчас самый главный вопрос — что делать дальше? Нужно переходить от митингов на площадях к реальным действиям. И прежде всего — освободить всех заключенных
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|www.facebook.com 17.08 00:33 | 2928
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|Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается
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|Catherina Gordeeva 16.08 14:52 | 415
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|В Башкирии происходит неслыханное: у людей пытаются украсть гору. Не просто — а шихан Куштау. Биться за шихан Куштау, кажется, вышла вся Башкирия
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|www.facebook.com 14.08 22:05 | 2717
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|4 человека били меня дубинками и спрашивали про какую то рацию в моем рюкзаке один из них стоял и смотрел и только потом сказал «Это было не его рация» очень усмехнувшись
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|www.facebook.com 5.08 16:40 | 710
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|Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад не проржавел, ему потребовался ремонт и в порт вызвали сварщиков, которые стали вести работы, забив на технику безопасности
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|Ilya Yashin 27.07 11:48 | 797
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|Московские власти решили построить новую дорогу вдоль Кутузовского проспекта: платный дублер на восемь полос. Для этого необходимо расчистить площадь и вырубить множество зеленых насаждений
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|Sergei Medvedev 24.07 12:12 | 1180
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|Пока российские гуманитарии грудью встают на защиту Джоан Роулинг, обвиненную в трансфобии, рядом, например, ходит и процветает ее коллега по цеху Захар Прилепин, который год назад на видео хвалился, как его батальон в Донбассе убивал украинцев, был чемпионом по убийствам
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|Natalia Loseva 24.07 11:51 | 1273
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|Посмотрела с утра видео кровавых разборок между азербайджанцами и армянами в Москве. У меня вопрос к правоохранительным органам: почему это происходит в моей стране и в городе, где я живу?
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|Roman Udot 9.07 23:22 | 1214
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|Глубоко неуважаемые государственные функционеры, уберите свои грязные и жадные руки от нашего суверенитета. В Конституции записано: Носителем суверенитета ... в РФ является ее многонациональный народ
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|Когда таракана раздавили, лапки и усики ещё иногда шевелятся, но это все равно конец.
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|10.08 |
| Alexander Kynev
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|Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
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|11.05 |
| Вера Афанасьева
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|Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
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|9.03 |
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|Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
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|9.03 |
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|Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
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|26.01 |
| Maria Phillimore-Slonim
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|Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии.
Обыватель может подумать что бы это значило ?
Думай, обыватель, думай...
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|16.01 |
| Eduard Limonov
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