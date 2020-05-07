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Сюжеты
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 1777 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2202 число записей 8
 
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 59443 число записей 118
 
Китайский коронавирус
17.03 число просмотров 4262 число записей 9
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 51833 число записей 110
 
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Театральное дело
27.06 число просмотров 830 число записей 12
 
Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 796 число записей 8
 
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Посты дня
Благодаря врачам я ещё живой!!!!
www.facebook.com    6.07 00:39 |  число просмотров 513
Благодаря врачам я ещё живой!!!! Я заболел 12 июня, врач сказала - "бронхит", а через несколько дней КТ показало 86 процентов поражения лёгких. Потом я был неделю в реанимации, еле откачали
 
Интервью с мошенником с Авито
www.facebook.com    5.07 18:01 |  число просмотров 816
Интервью с мошенником с Авито Благодаря выставленному на Авито планшету, имела душевную беседу с мошенником
 
Всероссийский султанат
blogGrigory Sherstyuk    3.07 00:57 |  число просмотров 596
Всероссийский султанат Получается, что каждый второй голос за поправки — фальшивка. Его просто не существует нигде, кроме протоколов ЦИКа. Так себе легитимность, с половиной фантомных голосов
 
Как красиво в Казани! Рисуют
blogkireev    2.07 21:49 |  число просмотров 506
Как красиво в Казани! Рисуют В городе Казань на практически всех участках одни и те же результаты и явка
 
Позорная картинка
blogGrigory Melkonyants    2.07 16:38 |  число просмотров 365
Позорная картинка Результат электоральной статистики показывает, что пририсовали примерно 22 млн. голосов!
 
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Выбор редактора
Мою колонку только что убрал главный редактор
blogPavel Aptekar    29.06 22:08 |  число просмотров 675
Мою колонку только что убрал главный редактор Вот эту колонку, довольно умеренную, главный редактор "Ведомостей" снял с полосы и заменил ее своим пересказом пресс-релиза ВЦИОМ
 
Я не планировала голосовать трижды
blogЮлия Ильинская    29.06 22:04 |  число просмотров 506
Я не планировала голосовать трижды Я была уверена, что получить бумажный бюллетень невозможно, но его выдали. Я была уверена, второй бумажный бюллетень не дадут, ведь мои данные внесли в компьютер на первом участке
 
Это нормально?
blogSergey Elkin    28.06 19:16 |  число просмотров 832
Это нормально? Вот за эту картинку Юлию Цветкову хотят посадить на 6 лет!
 
Я не горжусь вами
www.facebook.com    28.06 00:52 |  число просмотров 882
Я не горжусь вами Трубку сняла какая - то "сердобольная" женщина, которая на горячую просьбу " сообщить хоть что-нибудь о состоянии здоровья" сначала ушла куда то, потом вернулась и сказала: -О каком состоянии здоровья вы хотите узнать? Он уже 19 числа умер!
 
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад?
blogIlya Shepelin    25.06 01:43 |  число просмотров 937
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад? Бог ты мой, какой ветеран сегодня принимал парад. Самая верхняя и крупная звезда — орден "Победа". На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин,  Давид Френкель,  Никита Шулаев,  Анна Козкина  20.05 01:48 |  число просмотров 876
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
Просто запрещают умирать от коронавируса
Лилия Яппарова  16.05 01:24 |  число просмотров 1950
Просто запрещают умирать от коронавируса Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой. Расследование «Медузы»
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 3373
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5599
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5933
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 5630
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 15920
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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