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Дебаты Собчак-Соболь
12.05
1777
9
Меньше нефти
9.04
2202
8
Блогеры против: Аэрофлот
21.03
59443
118
Китайский коронавирус
17.03
4262
9
Блогеры против: Сбербанк
19.02
51833
110
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27.06
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Конец "Ведомостей"
19.06
796
8
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Котик дня
от
Anna Maximenko
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Елена Лукьянова
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Александрина Елагина
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Nickolai G. Bondarenko
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Natalia Gevorkyan
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В Фейсбуке появилась реклама с грамматической ошибкой (
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)
3.07 01:08 |
Nicholas Danilov
Посты дня
Благодаря врачам я ещё живой!!!!
www.facebook.com
6.07 00:39 |
513
Я заболел 12 июня, врач сказала - "бронхит", а через несколько дней КТ показало 86 процентов поражения лёгких. Потом я был неделю в реанимации, еле откачали
Интервью с мошенником с Авито
www.facebook.com
5.07 18:01 |
816
Благодаря выставленному на Авито планшету, имела душевную беседу с мошенником
Всероссийский султанат
Grigory Sherstyuk
3.07 00:57 |
596
Получается, что каждый второй голос за поправки — фальшивка. Его просто не существует нигде, кроме протоколов ЦИКа. Так себе легитимность, с половиной фантомных голосов
Как красиво в Казани! Рисуют
kireev
2.07 21:49 |
506
В городе Казань на практически всех участках одни и те же результаты и явка
Позорная картинка
Grigory Melkonyants
2.07 16:38 |
365
Результат электоральной статистики показывает, что пририсовали примерно 22 млн. голосов!
Выбор редактора
Мою колонку только что убрал главный редактор
Pavel Aptekar
29.06 22:08 |
675
Вот эту колонку, довольно умеренную, главный редактор "Ведомостей" снял с полосы и заменил ее своим пересказом пресс-релиза ВЦИОМ
Я не планировала голосовать трижды
Юлия Ильинская
29.06 22:04 |
506
Я была уверена, что получить бумажный бюллетень невозможно, но его выдали. Я была уверена, второй бумажный бюллетень не дадут, ведь мои данные внесли в компьютер на первом участке
Это нормально?
Sergey Elkin
28.06 19:16 |
832
Вот за эту картинку Юлию Цветкову хотят посадить на 6 лет!
Я не горжусь вами
www.facebook.com
28.06 00:52 |
882
Трубку сняла какая - то "сердобольная" женщина, которая на горячую просьбу " сообщить хоть что-нибудь о состоянии здоровья" сначала ушла куда то, потом вернулась и сказала: -О каком состоянии здоровья вы хотите узнать? Он уже 19 числа умер!
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад?
Ilya Shepelin
25.06 01:43 |
937
Бог ты мой, какой ветеран сегодня принимал парад. Самая верхняя и крупная звезда — орден "Победа". На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины
Фото дня
Голосование
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"Прямой эфир" Путина оказался записью
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Новый храм Минобороны
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На Петровке продолжаются пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара
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Глава Петербурга Александр Беглов посетил больныых коронавирусом
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Видео дня
Второе обращение Невладимира Невладимировича Непутина к народу
Первый канал вместо титров «Брата 2» под песню «Гудбай, Америка» показал кадры протестов в США
Пародия Максима Галкина на Путина и Собянина
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Бойцы спецназа МВД захватили «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Кадры задержания 07.05.2020
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Обратившемуся к Путину детдомовцу помогут вернуться к бабушке
Цитаты дня
Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр
11.05 |
Вера Афанасьева
Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
9.03 |
www.facebook.com
Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
9.03 |
www.facebook.com
Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
26.01 |
Maria Phillimore-Slonim
Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай...
16.01 |
Eduard Limonov
Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
19.12 |
www.facebook.com
Статьи дня
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин, Давид Френкель, Никита Шулаев, Анна Козкина
20.05 01:48 |
876
Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
Просто запрещают умирать от коронавируса
Лилия Яппарова
16.05 01:24 |
1950
Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой. Расследование «Медузы»
События
Новое правительство
23.01 |
3373
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |
5599
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |
5933
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |
5630
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
Книги
"Сфумато"
3.10 |
15920
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
“BESTTODAY” 2010
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