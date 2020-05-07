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Сюжеты
Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 1695 число записей 9
 
Меньше нефти
9.04 число просмотров 2153 число записей 8
 
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 59267 число записей 118
 
Китайский коронавирус
17.03 число просмотров 4208 число записей 9
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 51693 число записей 110
 
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Поправочное голосование
3.06 число просмотров 1133 число записей 10
 
Конец "Ведомостей"
19.06 число просмотров 499 число записей 8
 
Театральное дело
22.06 число просмотров 257 число записей 8
 
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Посты дня
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад?
blogIlya Shepelin    25.06 01:43 |  число просмотров 216
До каких пор можно превращать парад победы в бал-маскарад? Бог ты мой, какой ветеран сегодня принимал парад. Самая верхняя и крупная звезда — орден "Победа". На изготовление одного такого требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины
 
Какое потрясающее лицемерие
blogVorobieva Irina    23.06 22:47 |  число просмотров 247
Какое потрясающее лицемерие Сегодняшнее выступление Путина не означает, что жизни детей с орфанными заболеваниями стали кому-то нужны. Просто кто-то умный в Кремле очень удобно ими воспользовался.
 
Омерзительная цензура
blogIlya Klishin    22.06 22:37 |  число просмотров 350
Омерзительная цензура Новость про то, что меньше половины москвичей поддерживают поправки по свежему соцопросу провисела на сайте газеты "Ведомости" менее трех часов
 
Какой позор!
blogИван Шаблов    21.06 21:06 |  число просмотров 400
Какой позор! Сегодня Путин вручил Героя Труда скандальному Главврачу Покровской больницы (Санкт-Петербург), где недавно увольнялись врачи и не было СИЗ!
 
Великий футбол в прошлом
blogKonstantin Dolgoff    21.06 01:20 |  число просмотров 375
Великий футбол в прошлом Когда разбился самолёт, в котором летели футболисты главной команды "Пахтакора" руководство советского футбола приняло решение: в ближайшие сезоны клуб не вылетит из высшей лиги, даже если займёт последние места
 
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Выбор редактора
О системе здравоохранения, "разрушение" которой "выявила пандемия"
blogMarina Koroleva    11.06 18:41 |  число просмотров 619
О системе здравоохранения, "разрушение" которой "выявила пандемия" Ведомственная медицина - зло. Феодализм. И если уж говорить о "разрушенной медицине", то разрушена она с умом. В свою сторону, так сказать, разрушена
 
Как нынче сдают анализы по мэрской программе
www.facebook.com    7.06 20:48 |  число просмотров 567
Как нынче сдают анализы по мэрской программе Внутри поликлиника поделена на три "сектора": общий вход, для температурящих и потенциально опасных и вход для тестируемых
 
С чего начнется осенняя сессия Думы
www.facebook.com    7.06 15:04 |  число просмотров 596
С чего начнется осенняя сессия Думы Повесткой дня является не голосование 1 июля, а те законопроекты, которые следуют из поправок
 
Про экологическую аварию в Норильске
www.facebook.com    7.06 15:01 |  число просмотров 586
Про экологическую аварию в Норильске Наглядно продемонстрировано, чем чревато освоение Арктики при кривых руках и хреновом контроле. Слава Богу не океан, не большая река, не нефть и и не сотни тысяч тонн, как было бы при аварии на платформе
 
Несколько лет назад в нашем подъезде поменяли лифт
blogMarina Koroleva    6.06 22:26 |  число просмотров 894
Несколько лет назад в нашем подъезде поменяли лифт Вообще-то я сразу напряглась, когда увидела его... Карачаровский механический завод, уж простите, доверия не внушал...
 
Фото дня

Видео дня
Цитаты дня
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин,  Давид Френкель,  Никита Шулаев,  Анна Козкина  20.05 01:48 |  число просмотров 704
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
Просто запрещают умирать от коронавируса
Лилия Яппарова  16.05 01:24 |  число просмотров 1765
Просто запрещают умирать от коронавируса Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой. Расследование «Медузы»
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 3277
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5522
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5854
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 5521
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 15398
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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