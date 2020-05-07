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|Marina Koroleva 11.06 18:41 | 619
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|Ведомственная медицина - зло. Феодализм. И если уж говорить о "разрушенной медицине", то разрушена она с умом. В свою сторону, так сказать, разрушена
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|www.facebook.com 7.06 20:48 | 567
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|Внутри поликлиника поделена на три "сектора": общий вход, для температурящих и потенциально опасных и вход для тестируемых
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|www.facebook.com 7.06 15:04 | 596
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|Повесткой дня является не голосование 1 июля, а те законопроекты, которые следуют из поправок
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|www.facebook.com 7.06 15:01 | 586
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|Наглядно продемонстрировано, чем чревато освоение Арктики при кривых руках и хреновом контроле. Слава Богу не океан, не большая река, не нефть и и не сотни тысяч тонн, как было бы при аварии на платформе
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|Marina Koroleva 6.06 22:26 | 894
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|Вообще-то я сразу напряглась, когда увидела его... Карачаровский механический завод, уж простите, доверия не внушал...
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