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|Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга (Источник)
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|25.05 21:50 |
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|Grigory Melkonyants 30.05 17:06 | 214
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|Судя по появившимся публикациям проекта, ЦИК подготовил революционные изменения в и так антидемократический порядок проведения общероссийского голосования
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|www.facebook.com 30.05 16:20 | 384
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|В этой палатке мы находимся уже 5 часов. Вместе с нами ещё 4 человека. Кстати, сказали, что нам повезло, ибо днём здесь было 18 человек
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|www.facebook.com 23.05 14:21 | 891
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|Когда его привезли домой из больницы, он был практически без сознания и задыхался, при этом нам выдали выписной эпикриз, где было написано, что все отлично!
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|www.facebook.com 22.05 19:06 | 633
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|Только представьте - почти МИЛЛИОН членов избиркомов обойдут ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ избирателей.
Сколько из них будут активными вирусоносителями?
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|www.facebook.com 20.05 22:36 | 1054
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|Разговаривали с ним вчера, утром, днём, ну дышал плоховато, это всё. Считал, что идёт на поправку, «динамика положительная»
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|www.facebook.com 17.05 12:31 | 2244
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|Мой папа заболел коронавирусом, пролежал 11 дней на ИВЛ и скончался на этой неделе. Вчера я его похоронил. Я не хочу никого ни в чём обвинять
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|www.facebook.com 16.05 15:25 | 1079
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|Мой муж в деревне Тверской обл., где у нас дом, сегодня сломал ногу. В нескольких местах, со смещением. Все врачи отказали ему в помощи. В результате вызвали батюшку...
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|Sergei Medvedev 13.05 12:06 | 1178
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|Это история не на месяц и даже не на год, оба исследования осторожно говорят о двухлетнем периоде, середина или конец 2022. Только тогда, через серию вспышек, мы будем приближаться к популяционному иммунитету в 55% населения
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|Natalia Oss 13.05 12:00 | 979
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|Всем желаю здоровья и долгих лет, но то, что одни не могут попасть в больницу, добиваются скорых, анализов, КТ, а другие едут в Коммунарку (и не только) по желанию, меня возмущает
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|www.facebook.com 12.05 00:40 | 986
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|Я в бешенстве! У меня всё в полном порядке с документами! Откройте мне пропуск! Дайте выйти на работу и заработать хоть какие-то деньги для существования!
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