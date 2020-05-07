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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 58750 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 51329 число записей 110
 
Конституционная возня
24.01 число просмотров 3571 число записей 15
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16420 число записей 23
 
Январский поворот
20.01 число просмотров 3452 число записей 22
 
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Дебаты Собчак-Соболь
12.05 число просмотров 1074 число записей 9
 
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  • Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга
  • Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    25.05 21:50 |


Посты дня
ЦИК открывает новые шлюзы для фальсификаций общероссийского голосования?
blogGrigory Melkonyants    30.05 17:06 |  число просмотров 214
ЦИК открывает новые шлюзы для фальсификаций общероссийского голосования? Судя по появившимся публикациям проекта, ЦИК подготовил революционные изменения в и так антидемократический порядок проведения общероссийского голосования
 
В больнице нет мест и нас госпитализировали в палатку без кроватей
www.facebook.com    30.05 16:20 |  число просмотров 384
В больнице нет мест и нас госпитализировали в палатку без кроватей В этой палатке мы находимся уже 5 часов. Вместе с нами ещё 4 человека. Кстати, сказали, что нам повезло, ибо днём здесь было 18 человек
 
Моего отчима выписали прямо из реанимации домой
www.facebook.com    23.05 14:21 |  число просмотров 891
Моего отчима выписали прямо из реанимации домой Когда его привезли домой из больницы, он был практически без сознания и задыхался, при этом нам выдали выписной эпикриз, где было написано, что все отлично!
 
Надеюсь на благоразумие и ответственность начальства и лично Президента России
www.facebook.com    22.05 19:06 |  число просмотров 633
Надеюсь на благоразумие и ответственность начальства и лично Президента России Только представьте - почти МИЛЛИОН членов избиркомов обойдут ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ избирателей. Сколько из них будут активными вирусоносителями?
 
Вчера умер мой брат. Максим Моргунов, 52 года, ковид-положительный
www.facebook.com    20.05 22:36 |  число просмотров 1054
Вчера умер мой брат. Максим Моргунов, 52 года, ковид-положительный Разговаривали с ним вчера, утром, днём, ну дышал плоховато, это всё. Считал, что идёт на поправку, «динамика положительная»
 
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Выбор редактора
Возможно, моя история кому-то будет полезной
www.facebook.com    17.05 12:31 |  число просмотров 2244
Возможно, моя история кому-то будет полезной Мой папа заболел коронавирусом, пролежал 11 дней на ИВЛ и скончался на этой неделе. Вчера я его похоронил. Я не хочу никого ни в чём обвинять
 
Это все за гранью реального!
www.facebook.com    16.05 15:25 |  число просмотров 1079
Это все за гранью реального! Мой муж в деревне Тверской обл., где у нас дом, сегодня сломал ногу. В нескольких местах, со смещением. Все врачи отказали ему в помощи. В результате вызвали батюшку...
 
Два глобальных сценария пандемии
blogSergei Medvedev    13.05 12:06 |  число просмотров 1178
Два глобальных сценария пандемии Это история не на месяц и даже не на год, оба исследования осторожно говорят о двухлетнем периоде, середина или конец 2022. Только тогда, через серию вспышек, мы будем приближаться к популяционному иммунитету в 55% населения
 
У нас опять сословная медицина
blogNatalia Oss    13.05 12:00 |  число просмотров 979
У нас опять сословная медицина Всем желаю здоровья и долгих лет, но то, что одни не могут попасть в больницу, добиваются скорых, анализов, КТ, а другие едут в Коммунарку (и не только) по желанию, меня возмущает
 
Это фиаско, ребят!
www.facebook.com    12.05 00:40 |  число просмотров 986
Это фиаско, ребят! Я в бешенстве! У меня всё в полном порядке с документами! Откройте мне пропуск! Дайте выйти на работу и заработать хоть какие-то деньги для существования!
 
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Цитаты дня
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах.
Максим Литаврин,  Давид Френкель,  Никита Шулаев,  Анна Козкина  20.05 01:48 |  число просмотров 334
В России от коронавируса погибли не меньше 186 медиков — смертность среди них в 16 раз выше, чем в других странах. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик.
Просто запрещают умирать от коронавируса
Лилия Яппарова  16.05 01:24 |  число просмотров 651
Просто запрещают умирать от коронавируса Как в России борются с эпидемией COVID-19, манипулируя статистикой. Расследование «Медузы»
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2925
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5332
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5693
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 5257
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 14349
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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