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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 58445 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 51061 число записей 110
 
Конституционная возня
24.01 число просмотров 3395 число записей 15
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16285 число записей 23
 
Январский поворот
20.01 число просмотров 3344 число записей 22
 
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Дебаты Собчак-Соболь
11.05 число просмотров 59 число записей 7
 
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Посты дня
О цене масок - настоящей
blogMarina Koroleva    11.05 13:02 |  число просмотров 113
О цене масок - настоящей Упаковка из пяти масок стоила 12 (в скобках прописью - двенадцать) рублей. То есть цена одной маски - 2.50 примерно
 
Нет никаких слов, одни чувства
www.facebook.com    11.05 12:19 |  число просмотров 157
Нет никаких слов, одни чувства 9 мая в 08:55 Больница имени С.И. Спасокукоцкого (50-я) выписала восьмидесятилетнюю Раису Иосифовну после одиннадцати дней лечения коронавирусной инфекции, бросив ее на лавочке у подъезда
 
Сгорая сам, спасал других
www.facebook.com    11.05 12:13 |  число просмотров 91
Сгорая сам, спасал других 8 мая не стало нашего коллеги врача-анестезиолога-реаниматолога ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Ахтаева Исы Адиевича. Коронавирус. Пневмония, ИВЛ. ЭКМО
 
"Лагерь калек" - фильм для вдохновения
blogLida Moniava    10.05 17:06 |  число просмотров 196
"Лагерь калек" - фильм для вдохновения Ух, какой вышел документальный фильм! «Лагерь калек», он же Crip Camp Disability Revolution. В Америке в пригороде Нью-Йорка в 60-е годы работал летний лагерь для детей-инвалидов.
 
И симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID
blogNyuta Federmesser    9.05 11:40 |  число просмотров 418
И симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа
 
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Выбор редактора
Бедные дети
www.facebook.com    5.05 23:53 |  число просмотров 613
Бедные дети 08.05.20 надеть парадную форму, проколоть Георгиевскую ленту, эмблему нашей школы, в 9:00 смотреть трансляцию онлайн-митинга, сделать селфи на фоне Президента школы, директора школы...
 
Записки с ИВЛ
www.facebook.com    5.05 16:13 |  число просмотров 938
Записки с ИВЛ Как я заболел коронавирусом, попал в Коммунарку, потом в реанимацию, потом в кому, на ИВЛ и как я потом выкарабкался
 
У меня коронавирус, но это никого не волнует
www.facebook.com    3.05 00:12 |  число просмотров 753
У меня коронавирус, но это никого не волнует На седьмые сутки пришёл терапевт. У меня прибавилась одышка и липкий пот. Я стала жаловаться на своё самочувствие, а он перебил и добавил: "и ещё, наверно, вам нечем дышать.... ну понятно-понятно. Попейте пустырник, вы поддались панике..."
 
Врачи продолжают падать из окон
blogНиколай Подосокорский    2.05 21:19 |  число просмотров 805
Врачи продолжают падать из окон В Воронеже из окна Новоусманской больницы в ночь на 2 мая выпал заразившийся коронавирусом врач Александр Шулепов. Это уже третий случай
 
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Цитаты дня
" Во вчерашних дебатах Соболь-Собчак бесспорную победу одержала Фельгенгауэр "
11.05 |
blog Вера Афанасьева
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Смерть от коронавируса — меньшее зло
Елена Милашина  19.04 13:41 |  число просмотров 446
Смерть от коронавируса — меньшее зло Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой
Юрий Бершидский  8.04 13:27 |  число просмотров 790
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2665
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5203
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5564
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 5054
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 13803
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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