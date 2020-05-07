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|Marina Koroleva 11.05 13:02 | 113
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|Упаковка из пяти масок стоила 12 (в скобках прописью - двенадцать) рублей. То есть цена одной маски - 2.50 примерно
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|www.facebook.com 11.05 12:19 | 157
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|9 мая в 08:55 Больница имени С.И. Спасокукоцкого (50-я) выписала восьмидесятилетнюю Раису Иосифовну после одиннадцати дней лечения коронавирусной инфекции, бросив ее на лавочке у подъезда
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|www.facebook.com 11.05 12:13 | 91
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|8 мая не стало нашего коллеги врача-анестезиолога-реаниматолога ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Ахтаева Исы Адиевича. Коронавирус. Пневмония, ИВЛ. ЭКМО
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|Lida Moniava 10.05 17:06 | 196
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|Ух, какой вышел документальный фильм! «Лагерь калек», он же Crip Camp Disability Revolution. В Америке в пригороде Нью-Йорка в 60-е годы работал летний лагерь для детей-инвалидов.
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|Nyuta Federmesser 9.05 11:40 | 418
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|Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа
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|www.facebook.com 5.05 23:53 | 613
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|08.05.20 надеть парадную форму, проколоть Георгиевскую ленту, эмблему нашей школы, в 9:00 смотреть трансляцию онлайн-митинга, сделать селфи на фоне Президента школы, директора школы...
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|www.facebook.com 5.05 16:13 | 938
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|Как я заболел коронавирусом, попал в Коммунарку, потом в реанимацию, потом в кому, на ИВЛ и как я потом выкарабкался
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|www.facebook.com 3.05 00:12 | 753
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|На седьмые сутки пришёл терапевт. У меня прибавилась одышка и липкий пот. Я стала жаловаться на своё самочувствие, а он перебил и добавил: "и ещё, наверно, вам нечем дышать.... ну понятно-понятно. Попейте пустырник, вы поддались панике..."
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|Николай Подосокорский 2.05 21:19 | 805
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|В Воронеже из окна Новоусманской больницы в ночь на 2 мая выпал заразившийся коронавирусом врач Александр Шулепов. Это уже третий случай
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