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|www.facebook.com 23.04 19:28 | 283
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|Легендарная личность: агент ФСБ и ГРУ (говорят реально в действующем резерве), миллиардер и держатель огромных активов. Влетел, как говорят, на каких-то "мусорных" проектах
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|www.facebook.com 21.04 23:27 | 372
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|Завтра, с 22.04. в Москве и области с утра будут заблокированы карты Тройка и Стрелка – те, которые не привязаны к электронным пропускам. Я прогнозирую, что процент тех, кто не привязал карту (не сумел/не успел/вообще не знал) будет где-то в районе 20%
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|Sergei Medvedev 21.04 18:09 | 478
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|Смотрю на справку о смерти: "застойная сердечная недостаточность, хроническая ИБС", о двусторонней пневмонии - ни слова
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|www.facebook.com 20.04 16:55 | 451
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|В ближайшие дни мы ожидаем лавинообразный рост числа протоколов о привлечении к административной ответственности. Советую ознакомиться с рекомендациями о взаимодействии с полицией
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|Элла Кесаева 20.04 16:39 | 443
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|Сегодня с утра пришли к дому сотрудники полиции. Один в форме, другой в гражданском. Передали уведомление, чтобы не участвовала в митингах.
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