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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 58184 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50806 число записей 110
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16181 число записей 23
 
Январский поворот
20.01 число просмотров 3162 число записей 22
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 4561 число записей 5
 
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9.04 число просмотров 928 число записей 8
 
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Посты дня
В Петербурге ФСБ арестовала Дениса Волчека
www.facebook.com    23.04 19:28 |  число просмотров 283
В Петербурге ФСБ арестовала Дениса Волчека Легендарная личность: агент ФСБ и ГРУ (говорят реально в действующем резерве), миллиардер и держатель огромных активов. Влетел, как говорят, на каких-то "мусорных" проектах
 
Передайте это Собянину-2
www.facebook.com    21.04 23:27 |  число просмотров 372
Передайте это Собянину-2 Завтра, с 22.04. в Москве и области с утра будут заблокированы карты Тройка и Стрелка – те, которые не привязаны к электронным пропускам. Я прогнозирую, что процент тех, кто не привязал карту (не сумел/не успел/вообще не знал) будет где-то в районе 20%
 
Умерла от коронавируса моя близкая родственница
blogSergei Medvedev    21.04 18:09 |  число просмотров 478
Умерла от коронавируса моя близкая родственница Смотрю на справку о смерти: "застойная сердечная недостаточность, хроническая ИБС", о двусторонней пневмонии - ни слова
 
Как вести себя с полицией
www.facebook.com    20.04 16:55 |  число просмотров 451
Как вести себя с полицией В ближайшие дни мы ожидаем лавинообразный рост числа протоколов о привлечении к административной ответственности. Советую ознакомиться с рекомендациями о взаимодействии с полицией
 
Сидите дома и живите, как хотите. Главное на митинги не ходите
blogЭлла Кесаева    20.04 16:39 |  число просмотров 443
Сидите дома и живите, как хотите. Главное на митинги не ходите Сегодня с утра пришли к дому сотрудники полиции. Один в форме, другой в гражданском. Передали уведомление, чтобы не участвовала в митингах.
 
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Выбор редактора
Что происходит в "стране курильщика"?
blogПетр Шкуматов    17.04 00:14 |  число просмотров 903
Что происходит в "стране курильщика"? Свободных резервуаров для нефти в европейских странах практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз
 
Просто передайте это Собянину
www.facebook.com    15.04 15:48 |  число просмотров 1009
Просто передайте это Собянину Есть ли люди в мэрии и ГУВД Москвы, кто учил в школе математику? Кто понесёт ответственность за сегодняшние толпы на входе в метро?
 
"Эвакуация" с Бали. Личный опыт
www.facebook.com    11.04 00:14 |  число просмотров 1043
"Эвакуация" с Бали. Личный опыт Люди должны знать, что происходит на самом деле и что за "эвакуация" их ждёт!
 
Просто сравните
www.facebook.com    10.04 12:45 |  число просмотров 823
Просто сравните Сравните продуктовые наборы для школьников в Финляндии и малообеспеченных школьников в Карелии
 
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Цитаты дня
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Смерть от коронавируса — меньшее зло
Елена Милашина  19.04 13:41 |  число просмотров 190
Смерть от коронавируса — меньшее зло Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой
Юрий Бершидский  8.04 13:27 |  число просмотров 451
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2461
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5108
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5474
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4939
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 13416
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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