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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 57946 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50555 число записей 110
 
Новое правительство
23.01 число просмотров 2274 число записей 11
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16084 число записей 23
 
Январский поворот
20.01 число просмотров 2972 число записей 22
 
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Посты дня
Просто сравните
www.facebook.com    10.04 12:45 |  число просмотров 120
Просто сравните Сравните продуктовые наборы для школьников в Финляндии и малообеспеченных школьников в Карелии
 
Мэрия выделила 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах
www.facebook.com    9.04 18:09 |  число просмотров 181
Мэрия выделила 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах Пока Собянин одной рукой экономит бюджет (а то ж тот “треснет”), другой рукой он же выделяет 12 млрд на благоустройство и 20 млн на празднование Пасхи в 13 храмах
 
Я умираю от кашля, а скорая не приезжает
blogАлександр Зыков    8.04 20:49 |  число просмотров 693
Я умираю от кашля, а скорая не приезжает Позвонил в нашу костромскую скорую, они не хотят выезжать потому, что у них нет средств защиты.
 
Стране в тяжёлые времена нужны специалисты?
www.facebook.com    8.04 20:15 |  число просмотров 464
Стране в тяжёлые времена нужны специалисты? Я решила пойти служить этой самой стране, делать анализ на коронавирус в Коммунарке. Глав врач говорил, что прямо очень нужны люди с опытом
 
О наших перспективах...
blogAnna Mongayt    8.04 19:28 |  число просмотров 645
О наших перспективах... Университет Джонс Хопкинс прогнозирует пик заболеваемости в России - первая неделя мая
 
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Выбор редактора
Кто-то из них точно на спецобслуживании!
blogSamson Sholademi    7.04 21:56 |  число просмотров 621
Кто-то из них точно на спецобслуживании! Почитал, что пишут два инфицированных коронавирусом депутата Мосгордумы, находящие дома на карантине, коммунист Евгений Ступин и единорос Людмила Стебенкова
 
Думаете, кто-нибудь помогает семьям, оказавшимся в квартирной изоляции?
www.facebook.com    7.04 16:30 |  число просмотров 504
Думаете, кто-нибудь помогает семьям, оказавшимся в квартирной изоляции? Нам позвонили поздно вечером в субботу, 4 апреля, и сообщили о положительном результате теста на коронавирус у Жени. И тут же внесли в black-лист Роспотребнадзора всю нашу семью
 
Я лежу с пневмонией в 70-й больнице
www.facebook.com    7.04 16:28 |  число просмотров 771
Я лежу с пневмонией в 70-й больнице С пятницы сюда везут больных по нарастающей. Одну ночь персонал практически не спал - в очереди стояли 50 скорых. И я думал, что уже больше так не будет. Я ошибся
 
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом!
www.facebook.com    31.03 22:50 |  число просмотров 1201
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом! Я в возмущении, что это такое?!! Неужели Московская больница не может позволить себе градусники??
 
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Цитаты дня
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой
Юрий Бершидский  8.04 13:27 |  число просмотров 137
Президент Курчатовского института и друг Путина Ковальчук в программе Соловьева заявил, что COVID-19 создан США для управления планетой По словам Ковальчука, в мире люди стали глобально не нужны. Россия же предлагает миру альтернативный вариант развития: поставить человека во главу угла, развивать его достоинства.
Как мир перенесет прививку от изоляционизма
Григорий Ревзин  4.04 00:09 |  число просмотров 252
Как мир перенесет прививку от изоляционизма Закрыть границы стран. Запретить самолеты, что интересно — не поезда. Закрыть офисы, что интересно — не производства, не стройки. Запретить передвижения, развлечения, потребление, что интересно — богослужения не везде. Закрыть фитнес-центры, салоны красоты, стоматологию, что интересно — не поликлиники.
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События
Новое правительство
23.01 |  число просмотров 2274
Новое правительство
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал состав нового правительства. Из старых членов в него вошли Шойгу и Лавров, а Мединский, Мутко, Орешкин, Голодец и Васильева - не попали. Сенсацией стало назначение вице-премьером Марата Хуснуллина, который был вице-мэром Москвы по вопросам градостроительства с 2010 года.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 5011
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5380
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4844
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 13060
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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