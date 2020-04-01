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Блогеры против: Аэрофлот
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Блогеры против: Сбербанк
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Новое правительство
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Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01
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Пресс-конференция Путина
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Котик дня
от
Alexander Kynev
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Анна Каретникова
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Natalia Gevorkyan
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AliceBodler
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Елена Лукьянова
от
mari_anchik
Новое графити в Санкт-Петербурге: Бродский в маске (
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)
1.04 00:06 |
t.me
Посты дня
Промежуточные итоги изучения приложения для слежки за жителями Москвы
IT и СОРМ
1.04 11:31 |
511
Это полнейший провал и позорище. ДИТ Москвы должен быть разогнан палками за такое.
Что не так с селфи главврача Коммунарки?
Рустем Адагамов
31.03 23:01 |
729
Человек на фото уже инфицирован, защищать его от ковида поздно. Надо защищать его коллег. Для этого респиратор с клапаном НЕ ПОДХОДИТ, нужна МАСКА
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом!
www.facebook.com
31.03 22:50 |
802
Я в возмущении, что это такое?!! Неужели Московская больница не может позволить себе градусники??
Что делать, если у вас сосед по подъезду #covid положительный?!
www.facebook.com
31.03 22:34 |
533
A. Поднимать панику? B. Согласовывать расписание дежурств у его двери? C. Уехать из города? D. Попросить помощи в Facebook? Я могу ещё много приводить вариантов неправильных действий.
Новый руководитель российской ядерной физики
Viktor Alksnis
30.03 20:15 |
739
На днях исполняющим обязанности директора "Института теоретической и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"" был назначен Игорь Анатольевич Божков, генерал-майор полиции
Выбор редактора
Давай считать, Вовка
www.facebook.com
26.03 00:04 |
1386
Володя, что с тобой? Ты сумасшедший? Зачем ты опять грабишь население? Ты хочешь лопнуть? Подавиться деньгами? Зачем ты хочешь забирать у несчастных, неуверенных в будущем, достаточно бедных граждан по 300 рублей в месяц?
Путин распахнул ворота перед эпидемией
aillarionov
25.03 23:54 |
1002
Путин не предложил вообще никакого решения проблемы затапливающей Россию эпидемии. Никакого
«Вот Симоньян вам пусть вакцину и создаёт!»
www.facebook.com
24.03 17:32 |
1237
За одну передачу «Международная пилорама» семья симоньянов-кеосаянов получает по 4,6 млн. руб, значит выходит, что в месяц они зарабатывают как 315 научных сотрудников «Вектора»
Странное время. Время разложения...
Andrey Volna
21.03 10:58 |
1411
Пришли неизвестные люди к Кремлю. Набросили маршалу петлю на шею. Подпилили коню ноги. Сдёрнули памятник, что простоял тут 25 лет. Снесли, а вместо него поставили другой
Фото дня
Девушка фотографируется обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит
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Свадьба в Риге
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Паники нет) Ашан...здесь была гречка ) 13.40 15 марта
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Если вас остановили гаишники
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Видео дня
Познер. Гость Эдуард Лимонов
Обратившемуся к Путину детдомовцу помогут вернуться к бабушке
Сотрудник тюменского СКР отметил повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»
Оксана Орлова, мама подростка-закладчика
Пошёл Вон Вавилон
Яхта. Самолёт. Девушка. Запретная любовь за ваш счёт
Путин: мы у них цап-царап новые технологии!
ФБК нашел у семьи прокурора Москвы гостиницы в Черногории, дом в Испании и дачу на Рублевке.
Норд-Ост. 17 лет
Студентки МГУ спрашивают у Садовничего про аспиранта Мифтахова
Цитаты дня
Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз.
9.03 |
www.facebook.com
Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин».
9.03 |
www.facebook.com
Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм.
26.01 |
Maria Phillimore-Slonim
Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай...
16.01 |
Eduard Limonov
Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории?
19.12 |
www.facebook.com
Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P.
10.12 |
www.facebook.com
Статьи дня
МВД признало «ошибку»
Марина Литвинович
30.03 20:07 |
159
Полицейские избили Бориса Мартынова, подбросили наркотики и обвинили в сбыте. Ему удалось доказать свою невиновность. Как это бывает?
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев
12.02 12:03 |
1369
Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
События
Теракт у ФСБ
22.12 |
2909
На Лубянке у здания ФСБ произошла стрельба. По данным ФСБ стрелял один человек - Евгений Манюров. Сначала была информация, что нападавших было трое. В результате нападения погиб 1 человек, 4 пострадали.
Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |
4973
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |
5328
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |
4791
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
Книги
"Сфумато"
3.10 |
12862
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
“BESTTODAY” 2010
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