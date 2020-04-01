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Сюжеты
Блогеры против: Аэрофлот
21.03 число просмотров 57841 число записей 118
 
Блогеры против: Сбербанк
19.02 число просмотров 50449 число записей 110
 
Новое правительство
23.01 число просмотров 2192 число записей 11
 
Блогеры против: "Альфа-банк"
21.01 число просмотров 16029 число записей 23
 
Пресс-конференция Путина
20.12 число просмотров 3802 число записей 5
 
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26.03 число просмотров 1265 число записей 8
 
Обнуление
12.03 число просмотров 1100 число записей 3
 
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  • Новое графити в Санкт-Петербурге: Бродский в маске
  • Новое графити в Санкт-Петербурге: Бродский в маске (Источник) Прямая ссылка на эту картинку
    1.04 00:06 | t.me


Посты дня
Промежуточные итоги изучения приложения для слежки за жителями Москвы
blogIT и СОРМ    1.04 11:31 |  число просмотров 511
Промежуточные итоги изучения приложения для слежки за жителями Москвы Это полнейший провал и позорище. ДИТ Москвы должен быть разогнан палками за такое.
 
Что не так с селфи главврача Коммунарки?
blogРустем Адагамов    31.03 23:01 |  число просмотров 729
Что не так с селфи главврача Коммунарки? Человек на фото уже инфицирован, защищать его от ковида поздно. Надо защищать его коллег. Для этого респиратор с клапаном НЕ ПОДХОДИТ, нужна МАСКА
 
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом!
www.facebook.com    31.03 22:50 |  число просмотров 802
Я сейчас лежу в больнице с коронавирусом! Я в возмущении, что это такое?!! Неужели Московская больница не может позволить себе градусники??
 
Что делать, если у вас сосед по подъезду #covid положительный?!
www.facebook.com    31.03 22:34 |  число просмотров 533
Что делать, если у вас сосед по подъезду #covid положительный?! A. Поднимать панику? B. Согласовывать расписание дежурств у его двери? C. Уехать из города? D. Попросить помощи в Facebook? Я могу ещё много приводить вариантов неправильных действий.
 
Новый руководитель российской ядерной физики
blogViktor Alksnis    30.03 20:15 |  число просмотров 739
Новый руководитель российской ядерной физики На днях исполняющим обязанности директора "Института теоретической и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"" был назначен Игорь Анатольевич Божков, генерал-майор полиции
 
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Выбор редактора
Давай считать, Вовка
www.facebook.com    26.03 00:04 |  число просмотров 1386
Давай считать, Вовка Володя, что с тобой? Ты сумасшедший? Зачем ты опять грабишь население? Ты хочешь лопнуть? Подавиться деньгами? Зачем ты хочешь забирать у несчастных, неуверенных в будущем, достаточно бедных граждан по 300 рублей в месяц?
 
Путин распахнул ворота перед эпидемией
blogaillarionov    25.03 23:54 |  число просмотров 1002
Путин распахнул ворота перед эпидемией Путин не предложил вообще никакого решения проблемы затапливающей Россию эпидемии. Никакого
 
«Вот Симоньян вам пусть вакцину и создаёт!»
www.facebook.com    24.03 17:32 |  число просмотров 1237
«Вот Симоньян вам пусть вакцину и создаёт!» За одну передачу «Международная пилорама» семья симоньянов-кеосаянов получает по 4,6 млн. руб, значит выходит, что в месяц они зарабатывают как 315 научных сотрудников «Вектора»
 
Странное время. Время разложения...
blogAndrey Volna    21.03 10:58 |  число просмотров 1411
Странное время. Время разложения... Пришли неизвестные люди к Кремлю. Набросили маршалу петлю на шею. Подпилили коню ноги. Сдёрнули памятник, что простоял тут 25 лет. Снесли, а вместо него поставили другой
 
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Цитаты дня
" Главная проблема РФ – напряженные отношения с «Роснефтью», которая проводит недружественную и агрессивную политику по отношению к нашей миролюбивой державе, разговаривает с ней языком шантажа и угроз. "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Чёрный Понедельник - прямое следствие того, что источником власти в Российской Федерации является не её «многонациональный народ», а «многоликий ВладимвладимирычПутин». "
9.03 |
blog www.facebook.com
" Бедный мир и несчастные китайцы. Теперь от них и от людей азиатской внешности будут шарахаться. Коронавирусный расизм. "
26.01 |
blog Maria Phillimore-Slonim
" Был Медведев, теперь Мишустин, оба имеют медвежьи фамилии. Обыватель может подумать что бы это значило ? Думай, обыватель, думай... "
16.01 |
blog Eduard Limonov
" Как можно почувствовать себя в безопасности, когда сотрудники самой вроде бы могущественной спецслужбы страны для себя не смогли ее обеспечить на своей же территории? "
19.12 |
blog www.facebook.com
" Жизнь при Лужке не была постоянной борьбой. Точка. R.I.P. "
10.12 |
blog www.facebook.com
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Статьи дня
МВД признало «ошибку»
Марина Литвинович  30.03 20:07 |  число просмотров 159
МВД признало «ошибку» Полицейские избили Бориса Мартынова, подбросили наркотики и обвинили в сбыте. Ему удалось доказать свою невиновность. Как это бывает?
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых»
Андрей Карев  12.02 12:03 |  число просмотров 1369
«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых» Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*
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События
Теракт у ФСБ
22.12 |  число просмотров 2909
Теракт у ФСБ
На Лубянке у здания ФСБ произошла стрельба. По данным ФСБ стрелял один человек - Евгений Манюров. Сначала была информация, что нападавших было трое. В результате нападения погиб 1 человек, 4 пострадали.
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Кино
Однажды в Голливуде
21.08 |  число просмотров 4973
Однажды в Голливуде
На экраны вышел девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом в главных ролях.
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Музыка
Прощай, Децл!
3.02 |  число просмотров 5328
Прощай, Децл!
В возрасте 35 лет умер рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Причиной стала остановка сердца. Музыканту стало плохо после концерта в Ижевске, он умер около часа ночи 3 февраля в кафе Posh на улице Карла Маркса в центре города.
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Медиа
Мертвый коммерсантъ
23.05 |  число просмотров 4791
Мертвый коммерсантъ
Из издания КоммерсантЪ уволены журналисты Иван Сафронов и Максим Иванов. Причиной увольнения стала статья о возможной отставке Валентины Матвиенко. После увольнения из издания решили уйти более десяти журналистов, а также замглавреда Глеб Черкасов.
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Книги
"Сфумато"
3.10 |  число просмотров 12862
"Сфумато"
Вышел из печати роман Алексея Федярова "Сфумато" - антиутопия, в которой описываются события, происходящие на территории нынешней России в 2025 году. Книга полна мрачных прогнозов и узнаваемых персонажей.
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“BESTTODAY” 2010
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